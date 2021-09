Nagroda Specjalna dla Prezesa NBP

– Narodowy Bank Polski poinformował, że Prezes NBP prof. Adam Glapiński został nagrodzony przez Małopolską Radę Gospodarczą Nagrodą Specjalną za – jak podano w uzasadnieniu – zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego.

Wyróżnienie przyznała kapituła Nagrody Gospodarczej złożona z przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych i naukowych, a także reprezentantów wiodących firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nagroda została wręczona w Krynicy-Zdroju podczas gali honorowej „Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021”.

W imieniu prof. Adama Glapińskiego odebrała ją dyrektor Oddziału Okręgowego w Krakowie Katarzyna Basiak-Gała, która odczytała list prezesa NBP. Dziękując za przyznanie nagrody, prof. Adam Glapiński napisał, że przyjmuje ją w imieniu własnym i wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego, dzięki których pracy i poświęceniu w tym trudnym okresie bank centralny włączył się w obronę naszej gospodarki.

Niezwykle ciepło i serdecznie myślę o małopolskiej przedsiębiorczości i dodatkowo szczerze darzę szacunkiem Państwa przywiązanie do polskiej tradycji oraz kultury. Jak wiele Polska zawdzięcza Małopolsce, można przekonać się, odwiedzając Krakowski Salon Ekonomiczny NBP. […] Dziś z dumą dołączam do Państwa, choć czynię to skromnie, mając świadomość, że ta nagroda to dla mnie zobowiązanie, by czerpać jak najwięcej z tradycji Małopolski. Od dziś czuję się w jakiejś części obywatelem tego królewskiego regionu naszego kraju – napisał Prezes NBP.