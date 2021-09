Atom zagwarantował dostawy energii w Illinois podczas upałów

Lipiec okazał się na świecie rekordowo gorącym miesiącem w historii. Mimo tego, siłownie jądrowe w stanie Illinois, własność Exelon Generation, działały z pełną mocą, bezemisyjnie wytwarzając energię do urządzeń elektrycznych, m.in. klimatyzatorów chłodzących ponad 11 milionów domów i firm – informuje serwis Biznealert

Amerykańska Narodowa Administracja Oceanów i Atmosfery uznała tegoroczny miesiąc lipiec za najgorętszy z wszystkich miesięcy od 142 r., odkąd zbiera i rejestruje dane pogodowe i o temperaturze. Operatorzy sieci przesyłowych Illinois PJM oraz MISO przestrzegali, że nadchodzą silne upały. Wezwały też elektrownie do maksymalnej produkcji energii elektrycznej – czytamy na biznesalert.pl. Na wyzwanie odpowiedziały elektrownie jądrowe Exelona w Illinois zapewniając stanowi bezpieczeństwo energetyczne w tym trudnym okresie.

Flota reaktorów jądrowych należąca do Exelon Illinois regularnie osiąga parametr wiarygodności bliski 100 procentom, co jest jednym z kilku wskaźników stosowanych przez ekspertów branżowych do oceny wydajności i produktywności. Również w najgorętszych miesiącach 2019 i 2020 roku reaktory jądrowe w Illinois działały odpowiednio przez 98,9 i 99,2 procent czasu – informuje strona biznesalert.pl.