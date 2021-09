Sasin: Polska lokalna zachowuje najwięcej polskości

Polska lokalna zachowuje najwięcej polskości; nią chcemy się szczycić w zjednoczonej Europie – powiedział w sobotę wicepremier Jacek Sasin w Chełmie (Lubelskie).

Sasin uczestniczył w Chełmie w gali finałowej III edycji regionalnego konkursu Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

Wicepremier podkreślił, że lokalna Polska zachowuje narodową tradycję i kulturę oraz społeczną aktywność w działaniach dla wspólnego dobra. Podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich za „robienie dobrego”.

Ta lokalna Polska to jest ta Polska, która zachowuje najwięcej z polskości. Zachowuje naszą polską tradycję, kulturę; kuchnię, która też jest częścią naszej kultury i tożsamości. Zachowuje również to, co dla nas Polaków było tak charakterystyczne, czyli społeczną aktywność, chęć do działania razem na rzecz całych społeczności, działania razem ku wspólnemu dobru – powiedział Jacek Sasin.