Holandia: Wielotysięczna demonstracja przeciw restrykcjom

Dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w niedzielę w Amsterdamie w marszu protestacyjnym przeciwko restrykcjom wprowadzonym w związku z pandemią koronawirusa. W biurze rzecznika policji powiedziano PAP, że była to „największa demonstracja od wybuchu pandemii Covid-19”.

Siedmiokilometrowy marsz rozpoczął się o godz. 12 w centrum miasta. Demonstracja odbywała się pod hasłem „Razem dla Holandii” i według organizatorów wzięło w niej udział 60 organizacji, a maszerowało około 50 tys. osób.

Protestujący nieśli sztandary, flagi i żółte parasole. Rozdawane były również naklejki z hasłem „born to be free” (urodzony by być wolnym) oraz „szczepionka to trucizna”. Jedna z manifestujących powiedziała PAP, że protestuje także przeciwko „rządowi i skorumpowanej klasie politycznej”.