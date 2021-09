Adamczyk: Do 2030 r. będziemy dysponowali spójną siecią drogową

Do 2030 r. będziemy dysponowali spójną siecią drogową; polskie drogi muszą być bezpieczne, przewidywalne, komfortowe – powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Białej Podlaskiej (Lubelskie).

W obecności Adamczyka podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego ostatniego fragmentu autostrady A2, od Białej Podlaskiej do granicy państwa z Białorusią w woj. lubelskim.

„To Polski Ład, to strategia rządu Prawa i Sprawiedliwości każe nam łączyć wszystkie do tej pory nie występujące w pełnej sieci inwestycje, ciągi autostradowe, drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe. Dzięki staraniom naszego rządu do 2030 r. będziemy dysponowali spójną drogową siecią komunikacyjną naszego kraju” – powiedział Adamczyk.

„To inwestycje, które potrzebne są każdemu regionowi naszego kraju, a ta inwestycja w szczególności” – powiedział minister infrastruktury o autostradzie A2. „Potrzebna jest polskiej gospodarce, naszemu transportowi i wszystkim tym, którzy tranzytem przejeżdżają przez Polskę w układzie wschód-zachód” - dodał.

Adamczyk podkreślił, że powstają brakujące odcinki autostrady, do Siedlec i Białej Podlaskiej. „Kiedy wiemy, że autostrada A2 dotrze do Białej Podlaskiej w drugiej połowie 2024 r., to pozostaje ten bardzo ważny odcinek, ponad 30 km, do wschodniej granicy państwa” - powiedział.

„Na autostradzie A2 trwają prace, które mają na celu jej poszerzenie m.in. między Warszawą a Łodzią. To dobudowa trzeciego, a na odcinkach przed Warszawą trzeciego i czwartego pasa autostrady. Polskie drogi muszą być bezpieczne, przewidywalne, komfortowe. To jest nasz cel i takie inwestycje realizujemy” – podkreślił Adamczyk.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że obecnie w realizacji są odcinki autostrady A2 o łącznej długości ponad 100 km, między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską. „Dzisiaj w ten etap wejdzie odcinek między Białą Podlaską a granicą państwa. To bardzo duże wydarzenie, ponieważ jeszcze kilka lat temu ktoś, kto pomyślał o tym, aby autostrada A2 służyła na całej długości, mówił o tym jako o marzeniu, o czymś, co może nigdy nie nastąpić. Dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości takie inwestycje mogą być realizowane” – powiedział Weber.

Dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski poinformował, że wartość umowy na zaprojektowanie autostrady od Białej Podlaskiej do granicy państwa wynosi prawie 10 mln zł, realizacją umowy zajmie się biuro projektowe Mosty Gdańsk.

„To 32 km autostrady, po dwa pasy w każdą stronę plus rezerwa pod trzeci pas, węzeł Dobryń, drogi serwisowe, drogi zbiorcze, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne” – wyliczał Wąsowski.

„W połowie 2024 r. decyzja ZRID zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, kluczowy dokument, który pozwoli nam na przejście do kolejnego etapu, wyłonienia wykonawcy na wybudowanie tej autostrady” - dodał.

Wąsowski przypominał, że podpisano już umowy na siedem odcinków o autostrady od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej o łącznej długości 100 km. „Mamy złożone dwa wnioski o ZRID, pozostałe pięć wniosków złożymy do końca tego roku, tak żeby do roku 2024 z Białej Podlaskiej można było dojechać bezpośrednio do Warszawy autostradą A2” - powiedział.

„W ubiegłym roku oddaliśmy do eksploatacji 15-kilometrowy odcinek autostrady od węzła Lubelska, od Warszawy, do Mińska Mazowieckiego. To wszystko tworzy już jedną całość funkcjonalną” – podkreślił Wąsowski.

Czytaj też:Sasin: Nie będziemy stali pod pręgierzem szantażu energetycznego

PAP/kp