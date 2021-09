WIDEO Jak influencerzy przeszli przez pandemię?

Jak influencerzy przeszli przez pandemię? W najnowszym „Wywiadzie Gospodarczym” o fenomenie ekonomii twórców. Gościem Maksymiliana Wysockiego był Kamil Sokołowski, prezes i dyrektor marki w Brand Buddies, agencji zajmującej się marketingiem influencerów

Temat ekonomii twórców rozwinął się na zachodzie na ogromną skalę. Przykładem może być wokalistka Rihanna, która została ogłoszona najbogatszą kobietą w branży muzycznej na świecie. Jej majątek wyceniony jest na 1,7 mld dolarów, lecz, jak podaje Forbes, nie został on zbudowany tylko na aktywności muzycznej. Jak wygląda to w Polsce? Czy mamy jakieś sławy w polskim świecie influencerów, cieszące się prawdziwymi pieniędzmi, a nie tylko pożyczonymi towarami luksusowymi? I na czym zarabiają influencerzy.

Definicja incluencera jest dzisiaj bardzo szeroka. Z jednej strony mogą to być celebryci czy osoby znane z telewizji. W ostatnich latach bardzo dobrze zaadaptowali się do nowej rzeczywistości. Zbudowali konta, zaczęli prowadzić komunikację z fanami. Dzięki social mediom nie są już tylko Panem/Panią z telewizji. Tym którym się udało, otrzymali świetne narzędzie. Możemy mówić o takich osobach jak Małgorzata Rozenek czy Julia Wieniawa. Zarabiają bardzo duże pieniądze na komunikacji w social mediach, czyli już nie tylko na aktorskich rolach. Niektórzy twórcy, którzy stracili posady w telewizji, postawili np. na YouTube’a i zarabiają dużo więcej niż za czasów jak pracowali w telewizji. To taka nowa era. Jeżeli mówimy o incluencerach znanych stricte z social mediów, to takie imperium zbudowała chociażby Ewa Chodakowska. Jest teraz na liście najbogatszych Polek. Ale też chciałem wspomnieć o influencerach, którzy mają mocną społeczność. No i ostatnia grupa - może nie są znani szerokiej publiczności, ale ich miesięczne zarobki są w wysokości do 50 tysięcy złotych w skali miesiąca. To nie jest bogactwo, ale to są zarobki nieosiągalne w normalnej pracy. Także tych grup jest wiele - tłumaczy Sokołowski.