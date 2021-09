Atom z SMR-ów zasili rosyjską kopalnię, oraz biznes w Polsce

Technologia małych reaktorów jądrowych zyskuje na świecie na popularności. Ma zasilić kopalnię miedzi i złota w Rosji – czytamy na portalu Biznesalert.pl. Małe reaktory są planowane i w Polsce, umowy na ich wykorzystanie podpisały ZE PAK oraz PKN Orlen

Należący do Rosatomu Atomfłot oraz KAZ Minerals podpisały umowę o budowie i uruchomieniu pięciu reaktorów jądrowych niewielkiej mocy w technologii SMR. Mają zasilić wydobycie miedzi i złota w jednym z największych ośrodków tego rodzaju Bajmskaja w skrajnym wschodnim zakątku Rosji – informuje portal Biznesalert.pl. Atomfłot ma zamiar zainwestować do ok. 110 mln dol. na wydobycie surowców w złożach Bajmskaja we wschodniej Czukotce. 2,1 mld dol. ma wynieść koszt budowy i uruchomienia reaktorów. Firmy podpisały odnośne porozumienie we Władywostoku, w trakcie Wschodniego Forum Ekonomicznego.

Jednak jeszcze wcześniej energia jądrowa ma popłynąć do kompleksu Bajmskaja z pływającej elektrowni jądrowej Akademik Łomonosow - na potrzeby zasilania budowy.

Docelowo mają powstać cztery reaktory RITM-200M w technologii Rosatomu. Dwa powinny być gotowe w 2027 roku, czyli za sześć lat, trzeci w 2028 roku i czwarty w 2031 roku. Atomfłot przekonuje, że sukces w Bajmskajej będzie przełomem pozwalającym Rosjanom rozwijać przenośne reaktory jądrowe małej mocy. Energetyka jądrowa może być jednym ze sposobów na rozwój ekonomiczny trudnodostępnych obszarów Arktyki rosyjskiej. Rosatom chce stawiać SMR-y w całej Jakucji na mocy porozumienia z rządem federalnym oraz regionalnym. Pierwsza elektrownia tego typu ma stanąć w Ust-Kujga w Jakucji w 2028 roku – informuje Biznesalert.pl.

Jak czytamy, technologia SMR znalazła uznanie także w Polsce. Synthos Green Energy należący do Michała Sołowiowa ma umowę o współpracy przy małych reaktorach jądrowych z amerykańskim GE Hitachi. Synthos Green Energy rozpoczął współpracę przy budowie reaktorów BWRX-300 w Polsce na mocy umowy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK, ich głównym udziałowcem jest właściciel Polsatu Zygmunt Solorz-Żaka) oraz PKN Orlen. I właśnie rejon ZE PAK jest brany pod uwagę i jako potencjalna lokalizacja państwowej energetyki jądrowej dużej mocy, jak i pierwszego reaktora typu SMR.

Pątnów jest lokalizacją wskazaną w rządowym Programie polskiej energetyki jądrowej. Nasze plany nie są konkurencyjne w stosunku do planów państwa – SMR nie zastąpią dużej energetyki państwowej, ale mogą stanowić jej doskonałe uzupełnienie i stopniowo zastępować część mocy wytwarzanej z paliw kopalnych – mówił cytowany przez biznesalert.pl prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Póki co, choć technologia SMR nie jest jeszcze na świecie stosowana komercyjnie, od lat znajduje zastosowanie w przemyśle wojskowym przez USA, Kanadę i Wielką Brytanię, a także ostatnio Czechy i Rumunię. W lipcu br. umowę w sprawie przyspieszenia rozwoju i komercjalizacji BWRX-300 podpisały branżowe firmy Cameco Corporation, GE Hitachi Nuclear Energy oraz Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A). Pierwszy reaktor SMR ma zacząć pracę w Kanadzie w 2028 r.

biznesalert.pl/mt

