CPK szuka tzw. master architekta dla inwestycji

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Projektanta Architektury dla Centralnego Portu Komunikacyjnego - czytamy na platformie zakupowej SmartPZP. W ramach zamówienia planowane jest zaprojektowanie m.in. głównego terminala pasażerskiego lotniska.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami na platformie zakupowej portal.smartpzp.pl, „przedmiotem zamówienia są usługi projektowania architektonicznego, usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją oraz usługi doradztwa i wsparcia”.

Jak podano, zamówienie obejmuje usługi projektowania wielobranżowego dla inwestycji, w tym m.in. budynek terminala pasażerskiego i ewentualnych terminali satelitarnych; węzeł przesiadkowy dla transportu publicznego; dworzec kolejowy; zagospodarowanie terenu obszaru terminala pasażerskiego; sieci; instalacje zewnętrzne.

Zamówienie dotyczy także usług nadzoru nad projektem i dokumentacją obejmującą obowiązki projektanta włącznie z nadzorem autorskim oraz usług doradztwa i wsparcia obejmujących m.in. udział w konsultacjach zamawiającego z kluczowymi interesariuszami (przyszłymi użytkownikami, służbami państwowymi i samorządowymi itp.), a także udział w konsultacjach z potencjalnymi generalnymi wykonawcami.

Rzecznik prasowy CPK Konrad Majszyk przekazał PAP, że spółka ogłosiła pierwszy etap postępowania, którego celem jest wybór na jak najwcześniejszym etapie pięciu potencjalnych wykonawców.

„To nie jest jeszcze zlecenie na projektowanie terminala. Dopiero w ramach etapu drugiego wybierzemy tzw. master architekta. Zakładamy, że prace związane z koncepcją projektową terminala zaczną się w 2022 r. Zabezpieczenie z odpowiednim wyprzedzeniem firm w ramach pierwszego etapu powinno umożliwić sprawne rozpoczęcie projektowania, a docelowo budowy” - powiedział.

Majszyk przekazał, że postępowanie na wybór projektanta (tzw. master architekta) jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu to 27 września 2021 r.

„Planujemy, że zamówienie obejmie swoim zakresem usługi projektowania głównego terminala pasażerskiego i – w ramach kolejnych etapów – tzw. terminali satelitarnych, a także węzła przesiadkowego i dworca kolejowego. W jego zakres wejdzie też nadzór nad realizacją inwestycji i usługi doradztwa” - powiedział Majszyk.

Wyjaśnił, że usługi doradcze obejmują m.in. udział w konsultacjach inwestora, czyli spółki CPK, z np. służbami państwowymi, operatorami infrastruktury, użytkownikami lotniska, czyli szeroko pojętymi partnerami inwestycji, a także z potencjalnymi generalnymi wykonawcami.

„Celem tych konsultacji będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań projektowych, które powinny być adekwatne do możliwości dostępnych na rynku wykonawców” - wskazał.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Czytaj też: Adamczyk: Do 2030 r. będziemy dysponowali spójną siecią drogową

PAP/kp