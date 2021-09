Nadal trwa wielki głód kredytów

W sierpniu o kredyt mieszkaniowy ubiegało się mniej potencjalnych kredytobiorców niż lipcu; średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 330,2 tys. zł i była wyższa o 13,9 proc. wobec sierpnia 2020 r. - przekazało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej.

Jak wskazało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w sierpniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 41,88 tys. potencjalnych kredytobiorców - w porównaniu do 32,65 tys. rok wcześniej, to wzrost o 28,3 proc. Dodano, że w porównaniu do lipca br. było ich mniej o 2,8 proc.

Z kolei średnia wartość wnioskowanego kredytu w sierpniu br. wyniosła 330,2 tys. zł. „Była wyższa o 13,9 proc. w relacji do wartości z sierpnia 2020 r.” - podano.

Dodano, że sierpniowa wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informującego o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wynosi 39,4 proc. „Wartość Indeksu oznacza, że w sierpniu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 39,4 proc. w porównaniu z sierpniem 2020 r.” - przekazano.

Według cytowanego w informacji głównego analityka BIK prof. Waldemara Rogowskiego na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która po raz kolejny odnotowała historyczny rekord. „W sierpniu 2021 r. średnia kwota wnioskowanego kredytu była o 40,26 tys. zł wyższa niż rok temu” - zaznaczył. Podkreślił, że pozytywny wpływ na wartość Indeksu miał też wzrost liczby wnioskodawców. W porównaniu do sierpnia 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 9,23 tys. więcej osób niż w sierpniu zeszłego roku. Ekspert mówił, że w sierpniu 2021 r. był jeden dzień roboczy więcej.

„Analizując obecną wartość Indeksu należy zaznaczyć, że w sierpniu ub.r. mieliśmy nadal ujemny (-3,2 proc.) pandemiczny odczyt Indeksu. Liczba osób wnioskujących wówczas o kredyt była o 6,9 proc. niższa niż w sierpniu 2019 r.” - wskazał Rogowski.

Według BIK w sierpniu br. popyt na kredyty mieszkaniowe w ujęciu wartościowym nadal był „w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w grudniu 2020 r.”.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.

PAP/ as/