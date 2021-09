Gaz-System: nowy gazociąg poprawi bezpieczeństwo dostaw

Gaz-System uzyskał komplet pozwoleń na budowę dla gazociągu Gustorzyn - Wronów. Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace budowlano-montażowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023 roku.

Gazociąg Gustorzyn - Wronów o średnicy 1 000 mm i łącznej długości 308 km będzie przechodził przez obszar 33 gmin w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Z uwagi na skalę i złożoność projektu spółka procedowała podczas jego realizacji łącznie 10 pozwoleń na budowę, które wydane zostały przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, wojewodę łódzkiego, wojewodę mazowieckiego oraz wojewodę lubelskiego, podano.

Powstanie gazociągu Gustorzyn - Wronów zwiększy przepustowość sieci oraz możliwości bilansowania i sterowania strumieniem gazu w centralnej Polsce. Jednocześnie znacząco poprawi bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego do Warszawy, Łodzi, Radomia oraz do południowo-wschodnich regionów kraju - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Budowa podzielona została na trzy etapy, które będą realizowane równocześnie:

etap I Gustorzyn - Leśniewice, o długości 54 km; etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka, o długości 100 km; etap III Rawa Mazowiecka - Wronów, o długości 154 km.

Istotną korzyścią dla gmin i społeczności lokalnych na trasie tej inwestycji będzie corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych, zakończono.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

