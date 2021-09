Kościński: dane Eurostatu pokazują, że gospodarka powróciła na ścieżkę wzrostu

Podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł to nie tylko korzyść dla rodzin, emerytów i rencistów, ale dla wszystkich Polaków. Polski Ład to też świetna opcja dla biznesu. To 14 mld zł w portfelach podatników – informuje Ministerstwo Finansów