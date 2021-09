Rynek warzyw i owoców, UOKiK sprawdzi marże pośredników

UOKiK skontroluje poziom marż i mechanizmy cenowe, jakie działają od sieci handlowych, poprzez pośredników do producentów na rynku owoców i warzyw - poinformował we wtorek szef Urzędu Tomasz Chróstny. Dodał, że ma to pozwolić m.in. wykryć nieuczciwe praktyki stosowane w tym obrocie

Prezes UOKiK wraz z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą informowali na wtorkowej konferencji prasowej o działaniach, jakie mają zostać podjęte, by przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i wykorzystaniu nieuczciwej przewagi kontraktowej na rynku owoców i warzyw.

Chróstny poinformował, że Urząd sprawdzi, jaki jest poziom marż i jakie działają mechanizmy cenowe między sieciami handlowymi, pośrednikami a producentami rolnymi i kto w rzeczywistości osiąga korzyści.

UOKiK wyjaśnił, że pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzą ceny jabłek, borówek, ziemniaków i kapusty na poszczególnych szczeblach obrotu. Kontrola będzie schodziła „w dół” i rozpocznie się od sklepu sieci handlowej, poprzez kolejne podmioty pośredniczące, aż do producenta rolnego.

Chróstny zaapelował do rolników i producentów, by ci informowali UOKiK o stosowanych wobec nich nieuczciwych praktykach. Podkreślił, że dzięki takim sygnałom Urząd może przyjrzeć się sprawie, zlecić kontrolę, a nawet uzyskać zgodę od sądu na przeszukanie. Zwrócił uwagę, że UOKiK może skutecznie dochodzić praw producentów, co potwierdzają postępowania wobec największych graczy na rynku.

Urząd poinformował, że dla osób działających w branży rolno-spożywczej uruchomiono specjalny formularz, za pomocą którego można zgłaszać nieprawidłowości. Dostępny jest on na stronie: https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/.

Puda: jesteśmy pionierami w uregulowaniu rynków

Polska jest jednym z pionierów w uregulowaniu rynków, jeżeli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej - mówił na konferencji we wtorek minister rolnictwa Grzegorz Puda.

W Unii Europejskiej Polska jako jedna z dwóch krajów po raz pierwszy rozpoczęła dyskusję na temat nieuczciwych działań dużych koncernów - zaznaczył Puda. Dodał, że zdarzają się także zmowy między niektórymi instytucjami dotyczące np. cen jabłek i innych produktów. By to uregulować, chcemy wprowadzić zmianę, która ma zabezpieczyć interes sprzedawców (rolników), ale i pośrednio konsumentów - powiedział.

Minister wskazał, że jednym z elementów pomocy resortu rolnictwa jest opracowanie projektu nowej ustawy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Ustawa ta ma implementować do krajowego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego, ale także wprowadzi inne zmiany.

Przykładowo: w projektowanej ustawie rozszerzona zostanie definicja produktów rolnych i spożywczych czy definicja nabywcy. Ponadto zostaną określone zakazane praktyki w handlu, takie jak nieuzasadnione obniżenie należności na skutek konieczności udzielenia rabatu lub też wydłużanie terminu zapłaty za produkty.

Puda dodał, że ustawa przewiduję kary finansowe za łamanie prawa.

Podsumowując konferencję, szef resortu rolnictwa podziękował prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomaszowi Chróstnemu za współpracę, „by rolnicy i konsumenci mogli czuć się bezpiecznie”.

