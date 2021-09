Sasin: tak dobrego okresu dla polskiej gospodarki nie było

Wicepremier Jacek Sasin stwierdził we wtorek, że szybkie odbicie polskiej gospodarki po pandemii to przede wszystkim zasługa spółek Skarbu Państwa. Jak dodał, zyski tych spółek po I półroczu są rekordowe, co świadczy o ich dobrym zarządzaniu

Jak mówił w TVP Sasin, spółki Skarbu Państwa skumulowały odpowiednie środki na inwestycje i w 2020 r. zainwestowały rekordowe 45 mld zł.

Podobnie jest w tym roku. Prowadzimy wielkie inwestycje infrastrukturalne (…) oraz ogromne inwestycje spółek Skarbu Państwa. To wszystko powoduje, że powróciliśmy na szybką ścieżkę wzrostu - oświadczył wicepremier.

Jak zauważył, państwowe spółki „radzą sobie znakomicie”, zyski po I półroczu są rekordowe, np. państwowe banki i instytucje finansowe osiągają zyski dwa razy większe niż prywatne.

To pokazuje, że dziś spółki Skarbu Państwa są dobrze zarządzane - oświadczył Sasin. Zauważył, że na Forum Ekonomicznym w Karpaczu „panuje przekonanie, że tak dobrego okresu dla spółek Skarbu Państwa, a tym samym dla polskiej gospodarki, nie było dotychczas”.

Odnosząc się do inflacji, która w sierpniu osiągnęła poziom 5,4 proc., wicepremier stwierdził, że jej źródła leżą poza Polską. Wskazał na wzrost cen ropy, gazu czy uprawnień do emisji CO2, co wymusza wzrost cen energii i przekłada się na wzrost cen towarów.

Jednak, zdaniem Jacka Sasina, wzrost cen jest rekompensowany szybszym wzrostem dochodów, który - jak stwierdził - będzie jeszcze wyższy dzięki rozwiązaniom zawartym w tzw. Polskim Ładzie.

PAP/KG