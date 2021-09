KGHM jako Polska Sprawa

Maciej Wośko: KGHM przedstawiło uszczegółowienie planów strategicznych, - strategii, która się sprawdza!

Marcin Chludziński, Prezes KGHM: Nie możemy narzekać na nasze założenia strategiczne, które przynoszą nam sukces, dlatego nie zmieniamy celów strategicznych, ale mamy nowe projekty do realizacji i te projekty są skupione wokół naszego „produktu” czyli też nowej kopalni w Polsce - zeroemisyjnej, innowacyjnej kopalni. Takiej jeszcze na świecie nie ma. Mówimy o kopalni polichalitu, to jest nawóz ekologiczny. Bardzo pożądany w świecie. Do rolnictwa ekologicznego potrzebne są nawozy, które nie szkodzą środowisku. To też kwestia energetyki, musimy równoważyć zużycie energii, inwestować w fotowoltaikę, ale też i wodór, małe reaktory jądrowe i inne projekty w fazach rozwojowych.

Te plany stały się niusem dnia na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Zwłaszcza jedna z decyzji głosząca iż KGHM chce inwestować w energetykę jądrową, ale to szersza dyskusja energetyczna tocząca się na świecie.

Dla nas najbardziej istotne jest produkowanie „zielonej” miedzi, czyli taką, która jest produkowana w oparciu i bezemisyjną energetykę. Źródła energii nie obciążone certyfikatami CO2 jesteśmy w stanie działać bardziej ekonomiczne, zaś nadwyżkę możemy sprzedawać dalej do systemu.

Wicepremier Sasin przed przedstawieniem strategii KGHM wskazał, iż spółka jest jednym z najważniejszych elementów polskiej gospodarki. Pan sam użył określenia, iż KGHM jest „sprawą polską”. Co to znaczy?

To znaczy, że jest istotnym elementem ekosystemu gospodarczego ale możemy być jeszcze istotniejsi, możemy stać się liderem transformacji energetycznej. To co robimy teraz może nas pchnąć w zupełnie nowym kierunku. Jest to coraz istotniejszy czynnik w geopolityce, którego możemy używać.

Wypowiadając się na Forum wskazywał pan, iż sukces KGHM to zasługa całej załogi, wszystkich pracowników. To trochę wbrew temu co się słyszy, o tym, że wyniki KGHM to efekt makroekonomii, pewnych zjawisk, które dzieją się po prostu w świecie gospodarczym

Czasem trywializuje się pewne zjawiska, punktując cenę miedzi, która teraz istotnie jest wysoka, jednak cena miedzi też spadała a mimo to notowaliśmy dobre wyniki, ale podejmowaliśmy też rozmaite inne działania, które, ostatecznie, składają się na nasze sukcesy.