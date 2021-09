Jak przestępcy korzystają z cyfrowej transformacji?

Co jest do zrobienia w sektorze bankowym, w kontekście walki z szarą strefą? To jeden z tematów poruszonych w rozmowie o bezpieczeństwie i innowacjach w sektorze bankowym i finansowym podczas XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Z Pawłem Jakubikiem, członkiem zarządu Microsoft Polska rozmawiał Maksymilian Wysocki.

Paweł Jakubik zauważył, że nie do końca można się zgodzić z poglądem, że bankowość i banki nie są przygotowane do obrony przed procederami związanymi z szarą strefą. Platformy technologiczne mają w przypadku banków za sobą historie 10 – 20 – 30 lat w Polsce i są dojrzałe, są modernizowane i podlegają pod pełne regulacje naszego nadzoru. Inaczej może być w świecie fintechów.

W świecie fintechów i neobanków wiemy o tym, że część tych graczy nie jest do końca związana z naszym rynkiem, a tylko serwują np. usługi z innych krajów. Są notyfikowane przez nasz nadzór.

Zaznaczył, że dochodzą sygnały, że rodzą się procedery wykorzystywania systemów i wykorzystywania luk.

Głęboko wierzę, że system finansowy się obroni. Dalej uważam, że bankowość jest liderem digitalizacji.

Jak przebiega transformacja cyfrowa w sektorze bankowym i finansowym?

Polska bankowość wyrosła na jednego ze światowych liderów poprzez projekty, które się zaczynały w latach 90., „wygrzewały” w latach 2000 i eksplodowały cyfrowo w dekadach 2010 i 2020.

Polska była jednym z liderów bankowości elektronicznej i internetowej.

Teraz ten sektor trochę zwolnił, bo większość systemów jest wdrożona, ale z drugiej strony inne sektory naciskają.

Pandemia przyspieszyła procesy w e-commerce czy sprzedaży on- line.

Na naszym rynku jest sporo czerpania wzorców z graczy e-commercowych - w jaki sposób się unowocześniać.

Do tego dochodzi obsługa „z chmury” , bo tak są predefiniowane usługi w tamtych sektorach.

Myślę, że chmura jest takim kierunkiem, po pewnym uszczegółowieniu regulacji sektora finansowego – udało się ją na polski rynek wprowadzić - mówi Paweł Jakubik.

Zwraca uwagę, że trzeba zawsze zachować zdrowy umiar pomiędzy regulacjami i innowacjami, tak by środki klientów były zawsze bezpieczne.

Cała rozmowa:

