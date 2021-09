Praca hybrydowa: przewodnik dla liderów biznesu

Wskaźnik transformacji cyfrowej pnie się w górę. A to dopiero początek

Jesteśmy w punkcie zwrotnym, tak samo decydującym, jak nagłe przejście na pracę zdalną w zeszłym roku: tym razem to przejście na pracę hybrydową. Prowadzenie zespołu w trakcie wychodzenia z kryzysu różni się od bycia liderem podczas kryzysu – a przejście na model hybrydowy wymaga działań już dziś. Opierając się na własnych doświadczeniach, Microsoft opracował przewodnik szybkiego startu dla liderów biznesu, aby łatwiej rozpocząć tę transformację.

Elastyczność i praca hybrydowa będą kształtować miejsce pracy po pandemii. Musimy odrzucić myśl, że ludzie znów będą pracować razem w określonych godzinach i w jednym miejscu. Dane są nieubłagane: ludzie chcą tego, co najlepsze z obu znanych im światów. Według cyklicznie prowadzonego przez Microsoft badania Work Trend Index, 73 procent pracowników chce, aby nadal istniały elastyczne opcje pracy zdalnej, a 67 procent pragnie więcej czasu spędzać fizycznie w firmie. Ponadto, 80 procent menedżerów spodziewa się, że po pandemii zasady pracy z domu staną się bardziej elastyczne.

Jak zauważa Jared Spataro, Corporate Vice President of Microsoft 365, nowy sposób pracy zmieni funkcjonowanie całych organizacji – „Nie ma powrotu do świata sprzed pandemii. Czy nam się to podoba, czy nie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy praca hybrydowa zmieni modele operacyjne większości firm. Pytanie brzmi, czy po prostu pozwolimy, aby to się wydarzyło samo z siebie, czy też weźmiemy aktywny udział w kształtowaniu przyszłości”.

Przejście na pracę hybrydową to przede wszystkich strategiczna szansa biznesowa dla każdej organizacji – taka, która wymaga nowego modelu operacyjnego. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną i skorzystać z nadarzającej się teraz szansy, liderzy będą potrzebować strategii, które zaktywizują całe ich organizacje w przejściu od obrony do ataku. Począwszy od HR, przez IT, marketing i sprzedaż, po produkcję – każdy pion będzie musiał zastanowić się, jak wesprzeć pracowników, zjednać sobie klientów, zoptymalizować przepływy i dostosować ofertę.

Biorąc pod uwagę własne doświadczenia z wdrożenia modelu pracy hybrydowej w organizacji, Microsoft przedstawia 10 kluczowych wskazówek dla liderów biznesu, które umożliwią spełnienie nowych oczekiwań pracowników i klientów, przyciągnięcie i zatrzymanie talentów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej w nowej rzeczywistości:

