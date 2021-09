PKP CARGO CONNECT otwiera nowe szlaki transportowe

Spedytorzy poszukują nowych korytarzy lądowych do transportu ładunków między Azją a Europą. Aktywna na tym polu jest także PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO.

Największe możliwości daje wciąż główna nitka Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS), która biegnie przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Białoruś do Polski, a dalej do Niemiec i innych państw zachodnich. Gestorzy ładunków testują także inne szlaki, leżące np. bardziej na południe, tym bardziej, że służyć one mogą nie tylko obsłudze NJS, ale i intensyfikowaniu wymiany towarowej z innymi państwami europejskimi azjatyckimi.

Na tym polu aktywna jest także spółka PKP CARGO CONNECT, która uruchomiła połączenia między Polską i Turcją (Gliwice-Izmit), jest także zainteresowana obsługą ładunków między Polską a Ukrainą w korytarzu między portami Gdańsk-Odessa.

Działalność PKP CARGO CONNECT została dostrzeżona i doceniona przez rynek, nie tylko przez klientów, ale i ekspertów. Dowodem na to jest przyznanie spółce nagrody „Lidera branży Intermodalnej” podczas ostatniego forum FRACHT 2021 „za rozwój przewozów intermodalnych w Polsce i Europie oraz projekty rozwojowe związane z Ukrainą i Niemcami oraz transportem intermodalnym pomiędzy Azją i Europą”.

W trakcie debaty ekspertów pt. „Nowe korytarze transportowe” Łukasz Strzelecki, prokurent PKP CARGO CONNECT, podkreślił znaczenie rozwoju współpracy Polski z Ukrainą i Turcją dla zwiększania przepływu towarów w nowych korytarzach transportowych. Duże znaczenie dla rozwoju takich inicjatyw może mieć inicjatywa Trójmorza, otwiera to bowiem nowe perspektywy dla przewozów kontenerowych pomiędzy państwami leżącymi w rejonie Morza Bałtyckiego (Polska, cała Skandynawia) a krajami znad Morza Czarnego, głównie Turcją i Ukrainą. Morze Czarne otwiera też możliwości rozwijania handlu z państwami azjatyckimi, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu.

Intermodal to przyszłość w transporcie, a Grupa PKP CARGO jest liderem tego rynku w Polsce. Pracujemy obecnie nad nowymi korytarzami transportowymi dla potoku ładunków w kontenerach, o czym z pewnością będziemy informować w najbliższym czasie – powiedział Łukasz Strzelecki, prokurent PKP CARGO CONNECT.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zapewnił, że intermodal to jeden z priorytetów Krajowego Programu Odbudowy i nowej perspektywy unijnej. To dlatego, że rośnie znaczenie tego sektora.

Andrzej Bittel wskazał, że w 2020 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 10,7 proc. według masy i 15 proc. według pracy przewozowej. Taki wynik stanowi wzrost w stosunku do 2019 r., kiedy udziały te wyniosły odpowiednio 8,3 proc. i 12,6 proc.

Grupa PKP CARGO ma pozycję dominującą w segmencie intermodalnym. Cały czas staramy się wsłuchiwać w potrzeby klientów dla których ważny jest nie tylko handel z państwami Europy Zachodniej czy Chin. Miliony ton ładunków przemierzają co roku trasy wiodące np. z i do Turcji, na Bliski Wschód, czy w korytarzu ukraińskim. Często kolej jest słabo zaangażowana w ich przewóz albo trasy transportowe omijają Polskę. I my chcemy to zmienić – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: SPRAWDŹ. Ile zarabiają lekarze? Ile dentyści? Ile pielęgniarki?