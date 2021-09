Karpacz. Totalizator Sportowy z nagrodą. "Współautorami sukcesów są nasi klienci"

W środę podczas podczas gali 30-lecia Forum Ekonomicznego w Karpaczu wyróżniono Osobowości i Firmy roku. Wśród firm nagrodzony został Totalizator Sportowy

Otrzymaliśmy nagrodę Forum Ekonomiczne za nieoceniony od 65 lat wkład we wsparcie polskiego sportu i kultury narodowej oraz za wielki skok technologiczny, który ugruntował #TotalizatorSportowy na pozycji lidera w branży e-commerce. Sukcesy w biznesie przekładają się na sukcesy polskich zawodników, których Totalizator Sportowy jako największy mecenas sportu i kultury w Polsce nieustannie wspiera. Współautorami tych sukcesów są nasi klienci ponieważ Wygrywamy Razem. Serdecznie dziękujemy - komentuje Totalizator w mediach społecznościowych.

Totalizator Sportowy realizuje swoją misję od 65 lat. Za to jak działamy możemy być dziś największym mecenasem polskiego sportu. To zasługa wszystkich pracowników firmy. Za co serdecznie dziękuję. Wygrywamy Razem! - dodał Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.