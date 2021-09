Już ponad 6, 2 mln wygrali na loterii zaszczepieni

Ponad 6,2 mln zł wynosi wartość wszystkich wydanych dotychczas nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień, która ruszyła 1 lipca br. - poinformował Totalizator Sportowy. W środę kolejne tygodniowe losowanie nagród w loterii.

Totalizator Sportowy, który jest organizatorem loterii szczepionkowej, że do tej pory w loterii zarejestrowało się ponad 4,1 mln uprawnionych osób. Wartość wszystkich wydanych nagród przekracza 6,2 mln zł.

W środę 15 września odbędzie się 10. tygodniowe losowanie nagród dla zarejestrowanych od 6 do 12 września br. W losowaniach tygodniowych co środę do wygrania jest pięć razy po 50 tys. zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Przydzielane są także nagrody natychmiastowe; przez cały czas trwania loterii każda co 500. osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł (39 000 x 200 zł). Z kolei co 2000. grający może wygrać 500 zł (13 000 x 500 zł). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona, wynosi 52 tys. sztuk.