ORLEN finalizuje projekt OZE w Wielkopolsce, plany na 160 MW

Budowa PV Gryf, nowej farmy fotowoltaicznej Energi OZE, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN, weszła w najważniejszy etap. Rozpoczął się montaż ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych. Farma będzie mieć moc zainstalowaną ok. 20 MW. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 roku.

Cała logistyka związana z dostawą i montażem paneli przewidziana jest na kilka etapów i potrwa ok dwa miesiące. Panele będą montowane na posadowionych już konstrukcjach wsporczych. Po zainstalowaniu paneli inwestycja wejdzie w końcową fazę – testów, odbiorów i pozyskania końcowych pozwoleń administracyjnych: na wyprowadzenie mocy i na użytkowanie farmy. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 roku.

Do budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystywane są wysokosprawne, monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o jednostkowej mocy 540 W wykonane w technologii half cut. Szacuje się, że produkcja z całej farmy o mocy ok. 20 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 10 tys. gospodarstw domowych.

Za nadzór nad poprawną realizacją inwestycji w oparciu o świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu odpowiedzialna jest spółka Energa Green Development z Grupy ORLEN.

Łączny potencjał to 160 MW

PV Gryf, wraz z sąsiadującą z nią bezpośrednio Farmą Wiatrową Przykona, zlokalizowana jest na 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopani węgla brunatnego Adamów. Szacuje się, że na tym terenie powstać mogą źródła odnawialne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW. Oznacza to, że po uruchomieniu farmy PV Gryf i z działającą już od roku FW Przykona, tereny te wciąż skrywać będą potencjał przeszło 100 MW mocy, która może być zainstalowana w aktywach OZE.

Farma ze wsparciem aukcyjnym

Farma fotowoltaiczna PV Gryf znalazła się wśród zwycięzców rozstrzygniętej 14 grudnia 2020 roku aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Dzięki temu Energa OZE, może liczyć na stałą cenę sprzedaży do 2036 roku. Łącznie, na lata 2021-2036, Urząd Regulacji Energetyki zakontraktował w aukcji, w której brała udział farma Energi, wolumen ok. 42 mln MWh energii elektrycznej o wartości blisko 9,5 mld zł.

Polecenie rozpoczęcia prac (ang. Notice to Proceed, w skrócie NTP) dla PV Gryf wydane zostało z końcem 2020 roku.

Rozwój fotowoltaiki zgodny ze strategią ORLEN2030

Rozbudowa mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii trwa w Enerdze od lat, zarówno poprzez akwizycje, jak też inwestycje własne. Proces ten uległ intensyfikacji wraz z przejęciem kapitałowym Energi przez Grupę ORLEN, której strategia energetyczna oparta jest na zero- i niskoemisyjnych źródłach wytwórczych. Z kolei do 2050 roku planuje osiągnąć neutralność emisyjną.

W cele te wpisuje się nie tylko farma PV Gryf, ale także pięć mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW, których uruchomienie planowane jest na 2022 rok. Cztery z nich: dwie w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie) oraz po jednej w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (woj. wielkopolskie) mają już wydane polecenia rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku piątej, zlokalizowanej w Pierzchałach (woj. warmińsko-mazurskie), wydanie polecenia spodziewane jest w najbliższym czasie.

