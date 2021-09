Polscy siatkarze wygrali z Rosjanami 3:0, zagrają o finał ME

Polscy siatkarze pokonali w Gdańsku Rosjan 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) w ćwierćfinale mistrzostw Europy. O awans do finału zagrają w sobotę w Katowicach ze Słoweńcami lub Czechami, którzy o miejsce w „czwórce” powalczą w środę w Ostrawie

Biało-czerwoni, którzy w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu wywalczyli brąz, jak na razie w tej edycji są niepokonani.

Rosjanie to co prawda wicemistrzowie olimpijscy z Tokio, ale teraz w ich składzie nie było dwóch czołowych atakujących - Maksyma Michajłowa i Wiktora Poletajewa. Na tę pozycję przesunięty został Jegor Kliuka, nominalny przyjmujący, a przed ćwierćfinałem - po kontuzji kolejnego atakującego Kiriłła Kleca - do zespołu dołączył awaryjnie Maksym Żygałow.

Pod wodzą trenera Vitala Heynena Polacy sześciokrotnie wcześniej mierzyli się ze „Sborną” i bilans był remisowy. Ani razu jednak w tym czasie nie trafili na siebie w imprezie rangi mistrzowskiej. Ostatnio rywalizowali w czerwcu w pierwszej fazie LN i spotkanie zakończyło się wygraną mistrzów globu 3:1. Taki sam wynik padł w ostatniej aż do teraz konfrontacji tych ekip w ME, a był nią pojedynek o brąz sprzed 10 lat.

Współgospodarzami tegorocznych ME - poza Polską - są Czechy, Estonia i Finlandia.

PAP/mt

