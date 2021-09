Jakóbik: Nalepszy dla Polski atom – bo taki mamy klimat

Zespół ministra Piotra Naimskiego opracował raport, z którego wynika, że atom jest najlepszą opcją dla Polski. Polityka klimatyczna powoduje, że Polacy nie mogą zbytnio inwestować w gaz – czytamy w tekście Wojciecha Jakóbika na portalu BiznesAlert.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski razem z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz PSE przedstawił na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Polski w Rzeszowie raport z tezą, że z punktu widzenia kosztów, najtańszym w Polsce rozwiązaniem jest energetyka jądrowa. Raport stanowi odpowiedź na rozmaite opracowania uznające Odnawialne Źródła Energii za najlepsze rozwiązania dla transformacji energetycznej Polski.

Studium zostało opracowane przez zespół skupiony wokół Narodowego Centrum Analiz Energetycznych. To nowa instytucja rządowa mająca zapewnić niezależne dane analityczne służące podejmowaniu odpowiednich decyzji. Jej dokument zawiera analizę alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Wspomniane centrum to nowa instytucja łącząca ekspertów NCBJ i PSE pod skrzydłami biura obsługi pełnomocnika Naimskiego – informuje Wojciech Jakóbik.

W badaniu dwa czynniki uznano za kluczowe przy dokonywanie wyboru optymalnej strategii energetycznej: największą redukcję emisji CO2 oraz koszty budowy nowych mocy energetycznych, a konkretnie średni koszt produkcji jednostki energii w zależności od systemu.

Obliczono, że najbardziej opłacalną strategią ze względu na powyższe jest zbudowanie elektrowni jądrowych. W perspektywie 60 lat dałyby one oszczędności rzędu 100 mld zł w porównaniu do instalacji generowania energii bazujących na OZE. Jak czytamy na portalu biznesalert.pl, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, wiatr na morzu nie powstał w żadnym analizowanym scenariuszu, co wskazuje na niższą konkurencyjność tych technologii względem pozostałych OZE. W strategii morskiej optymalizator, minimalizując koszty, zdecydował o wybudowaniu i produkcji energii wyłącznie ze źródeł rezerwowych (gaz CCGT).

Według autorów raportu strategia zakładająca rozwój źródeł odnawialnych z wykorzystaniem magazynów energii jest najdroższa z wszystkich, a to ze względu na konieczność przewymiarowania instalacji OZE i magazynów. Ich moc musi być dużo wyższa od realnego zapotrzebowania ze względu na okresy przestoju produkcji zależne od pogody – czytamy na portalu biznesalert.pl.

biznesalert.pl/mt

Czytaj też: Gdańsk kupuje spółkę wodno-kanalizacyjną, choć i tak by ją dostał