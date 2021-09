Prezydent: łączy nas głębokie przywiązanie do projektu europejskiego

Łączy nas głębokie przekonanie i głębokie przywiązanie do projektu europejskiego jako czegoś absolutnie najdoskonalszego - podkreślił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu Grupy Arraiolos w Rzymie

We wtorek i środę Andrzej Duda uczestniczył w 16. spotkaniu prezydentów państw Grupy Arraiolos. Prezydent poinformował, że w 2024 roku spotkanie formatu odbędzie się w Polsce.

To, co z pewnością wszystkich nas łączy, to głębokie przekonanie i głębokie przywiązanie do projektu europejskiego jako czegoś absolutnie najdoskonalszego, co zostało wymyślone dla Europy - śmiało mogę powiedzieć - na przestrzeni ostatnich stuleci - podkreślał prezydent.

Przekazał, że podczas sesji plenarnej poruszane były temat autonomii strategicznej Unii Europejskiej. „Chcieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest niezbędne, aby Unia stawała się w coraz większym stopniu wpływowym i ważnym graczem globalnym” - powiedział Duda. Poinformował, że on skupił się na trzech kwestiach, z których pierwsza to, że „silna, globalna pozycja Unii Europejskiej nie może odbywać się kosztem relacji transatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantryckiego”.

Unia, jeżeli naprawdę chce być europejska, musi - po drugie - prowadzić politykę otwartych drzwi, nie może być klubem” - powiedział prezydent. „Wszyscy ci, którym obiecywaliśmy przez lata, że jeżeli spełnią warunki, staną się częścią Unii Europejskiej, nie mogą zostać zawiedzeni. Ci ludzie wierzą głęboko w swoją unijnoeuropejską przyszłość, starają się o to, ponoszą wiele wyrzeczeń, aby to uzyskać - nie można ich zawieść - podkreślał Duda. Po trzecie: używanie terminów takich jak autonomia czy suwerenność strategiczna w kontekście Unii Europejskiej musi - w moich przekonaniu - obejmować szacunek wobec państwa narodowego - mówił prezydent.

Według niego, „wobec narastającej rywalizacji geopolitycznej Unia Europejska, chcąc być podmiotem współkształtującym ład międzynarodowy, powinna wzmacniać własne zasoby, zdolność do działania i obronność, ale nie powinno się to odbywać kosztem sprawdzonego sojuszu jakim jest Sojusz Północnoatlantycki”. „Powinno się to odbywać tworząc efekt synergii, a więc w ścisłym powiązaniu, ścisłej kooperacji” - dodał.

PAP/KG