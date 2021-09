Od 2022 roku wchodzi składka zdrowotna w nowej wysokości

Wiadomo, ile wyniesie od nowego roku nowa składka zdrowotna. Przedsiębiorcy zapłacą od 4,9 proc. do 9 proc. od dochodu, w zależności od sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym – informuje portal podatkowy zus.pox.pl

Czytaj też: Sarnowski: Składka zdrowotna dla biznesu wyniesie 4,9 proc.

W ostatnich tygodniach trwały burzliwe negocjacje pomiędzy rządem a środowiskiem przedsiębiorców, domagającym się wprowadzenia istotnych zmian do propozycji podatkowych Polskiego Ładu, które wejdą w życie z początkiem 2022 roku. Pierwotnie założenia Polskiego Ładu zakładały znaczne podwyżki składki zdrowotnej – zgodnie z nimi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mieli zapłacić składkę w wysokości 9 proc. od osiąganych dochodów.

Ostatecznie rząd nie wprowadzi zapowiedzianej, wysokiej podwyżki składki. Niemniej, jeszcze parę tygodni temu resort finansów mówił o możliwościach obniżenia składki zdrowotnej do przedziału 2,5 proc. do 3,5 proc. Aż tak obniżonych składek jednak nie będzie.

Nowe, skorygowane projekty ustaw w ramach Polskiego Ładu trafiły właśnie do Sejmu. Nowe obciążenia fiskalne nie będą aż tak wysokie, jak to pierwotnie zapowiadano. Podwyżki nie zostaną też jednak złagodzone tak, jak się tego spodziewali przedsiębiorcy – czytamy na portalu zus.pox.pl.

Składka zdrowotna wyniesie 4,9 proc., ale tylko dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się stosując podatek liniowy. Zasadnicza korekta, jaka znalazła się w nowej wersji ustawy, to obniżenie składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Według nowych zasad, składka zdrowotna odprowadzana będzie w kwocie równej 4,9 proc. rzeczywistych dochodów przedsiębiorcy (zamiast wcześniej zapowiadanych 9 proc.) – informuje zus.pox.pl.

Wprowadzona będzie też minimalna kwota składki, która ma wynosić 9 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia w 2022 r. wzrośnie do 3010 zł, a więc składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł – czytamy na portalu. Minimalną składkę zdrowotną zapłacą osoby zarabiające od 0 do 5510 zł. Powyżej 5510 naliczana będzie składka 4,9 proc. – ale tylko w przypadku przedsiębiorców, rozliczających się podatkiem liniowym. W ich przypadku obciążenia fiskalne wzrosną z 19 proc. do 23,9 proc.

Przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej, w nowej wersji ustawy nie zostali objęci tą korektą. Oznacza to, że firmy takie będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodów. W tym przypadku ustawa nie przewiduje również składki minimalnej – czytamy na zus.pox.pl.

Ci przedsiębiorcy i tak zyskają jednak dzięki Polskiemu Ładowi, ponieważ, przy rozliczaniu PIT według skali podatkowej będzie istniała możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Od nowego roku wzrośnie ona do poziomu 30 tys. zł.

zus.pox.pl/mt

Czytaj tez: Sarnowski: Obniżymy składkę zdrowotną od firm