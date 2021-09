Polak stworzył prototyp przydomowej turbiny wiatrowej

Ten wynalazek może odmienić energetykę wiatrową. A autorem jest… mieszkaniec Krosna

Paweł Kustroń wraz z córką opracowali technologię w ramach konkursu Wielkie Wyzwanie Energia 2021. Turbinę nazwali „Wind Busters”, czyli „Pogromcy Wiatru”. Wygląda na to, że rodzina Kustroniów ma w genach „smykałkę” do tworzenia innowacyjnych rzeczy. Ojciec Pawła - Stanisław także był konstruktorem i to w jego zakładzie powstał „Pogromca Wiatru”.

Przez pierwsze trzy miesiące tworzyliśmy rozmaite modele i badaliśmy różne koncepcje. Następnie, gdy wybraliśmy najlepszy model, zaczęliśmy opracowywać konstrukcję, jej wygląd i działanie, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania organizatora konkursu – wspomina pan Paweł w komentarzu dla Krosno24.pl

Turbina ma 2 m wysokości i zbudowana jest z przysłony, wirnika z łopatkami i konfuzora zakończonego ząbkami. Pracuje cicho i może wytwarzać prąd nawet przy słabym wietrze. Przy prędkości 2,5 m/s urządzenie generuje od 10 do 15 watów. Wirnik ma pozwolić na odebranie ok. 40% energii wiatrowej.

Gadżetomania WP, Krosno24/KG