7 oznak, że czas włączyć kontrolę rodzicielską

Dzieci bardzo sprawnie poruszają się w cyfrowym świecie, co wcale nie oznacza, że mogą czuć się w nim bezpiecznie. Wręcz przeciwnie, hakerzy tylko czyhają na błędy najmłodszych internautów

Internet to nie tylko zabawa i gry, ale również miejsce, gdzie dzielimy się informacjami z nieznajomymi, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Jeśli dorośli padają ofiarą oszustów, stalkerów czy cyberprzestępców, łatwo sobie wyobrazić jakie niebezpieczeństwa czekają na kilkuletnie dziecko lub nastolatka.

Jednym ze sposobów na zapewnienia bezpieczeństwa dziecka korzystającemu z Internetu jest zastosowanie kontroli rodzicielskiej. Umożliwia ona monitorowanie oraz filtrowanie nieodpowiednich treści oraz pomaga wypracować lepsze nawyki związane z użyciem smartfona czy komputera. Tego typu funkcjonalność jest oferowana przez niektóre programy antywirusowe - tłumaczy Mariusz Politowicz, z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Trzeba jednak uważać, aby narzędzie do kontroli nie było wykorzystywane do obsesyjnego śledzenia każdego ruchu dziecka w Internecie lub naruszania ich prywatności. Kiedy należy sięgnąć po tego typu rozwiązanie? Bitdefender zwraca uwagę na siedem znaków ostrzegawczych, które powinny skłonić rodziców do uruchomienia trybu kontrolnego.

Dzieci zakradają się z urządzeniami elektronicznymi do sypialni. Chociaż takie postępowanie można zaobserwować u wielu dzieci, które nie chcą rezygnować z dodatkowego czasu na oglądanie programu lub granie, może to wskazywać na bardziej szkodliwe zachowanie. Dziecko zaczyna ignorować obowiązki rodzinne i pracę szkolną, bowiem spędza większość czasu w sieci. Dzieci przestają komunikować się z członkami rodziny, spędzając cały swój wolny czas ze smartfonem lub tabletem w ręku. Historia przeglądarki dzieci ujawnia dostęp do stron internetowych nieodpowiednich dla wieku. Najmłodsi domownicy są na ogół ciekawscy i najczęściej ich wzorce wyszukiwania zaczynają się dość niewinnie, ale z czasem mogą prowadzić do treści i aplikacji przeznaczonych dla dorosłych. Dziecko izoluje się od rodziny, a na urządzeniu znajdują się aplikacje do obsługi wiadomości w czasie rzeczywistym. Jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej niepokojących sygnałów dla rodzica, ponieważ może to oznaczać komunikację z nieznajomym. Dziecko wykazuje oznaki wyczerpania i nie może skupić się na pracy w szkole, pracach domowych lub innych czynnościach. Dziecko zamienia czas przeznaczony na sen na obcowanie z komputerem bądź smartfonem.

WHITE-MAGICK/KG