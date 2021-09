Patrząc w przyszłość z Facebookiem

Misja Facebooka polega na pomaganiu ludziom w budowaniu społeczności i zbliżaniu ich do siebie. Technologie AR i VR są elementami tej misji

Badanie „Emerging Trends Research”, przeprowadzone na zlecenie Facebooka ujawniło, że stoimy u progu nowej ery cyfrowej, którą stworzą technologie AR i VR. Technologie te szybko wychodzą poza wczesne zastosowania, takie jak gry, i są wykorzystywane do zwiększenia wydajności oraz na potrzeby edukacji, opieki zdrowotnej i usług.

Facebook widzi też, że ludzie poszukują nowych form kontaktu. Aż 74 proc. ankietowanych postrzega technologie takie jak AR jako sposób na połączenie światów online i offline. Co niezwykle istotne, rozwiązania AR i VR, których opracowanie trwało niegdyś latami, obecnie powstają w kilka tygodni.

Przewidują, że do 2024 roku globalne wydatki na AR i VR wzrosną 6-krotnie. Co więcej, potencjał technologii immersyjnych jest również coraz bardziej dostrzegany przez firmy na całym świecie - aż 75 proc. badanych przedsiębiorców rozważa wdrożenie rozwiązań AR lub VR do 2023 roku. 78 proc. ankietowanych osób twierdzi, że rzeczywistość rozszerzona jest przyjemnym sposobem interakcji z markami.

Na przestrzeni 2019 i 2020 roku:

○ Częstotliwość wyszukiwania na Facebooku treści związanych z AR i VR wzrosła o 44%, ○ Liczba członków grup na Facebooku związanych z AR i VR wzrosła o 74%,

○ Liczba osób wysyłających wiadomości w Marketplace Facebooka na temat ofert związanych z AR i VR wzrosła w ciągu roku o 75%.

WYKORZYSTANIE AR/VR

● Osiągnęliśmy punkt zwrotny w zakresie rozwoju AR i VR i obserwujemy sygnały świadczące o wielkim zapotrzebowaniu ludzi i firm na te nowe technologie.

● Obecnie ponad 600 milionów osób miesięcznie korzysta z rozszerzonej rzeczywistości w naszych aplikacjach i urządzeniach.

● Stopniowo technologie AR i VR zaczną być wykorzystywane wszędzie – od klas lekcyjnych po sale operacyjne. Dzięki tym technologiom znikną sytuacje, w których odległość lub uwarunkowania społeczno-ekonomiczne decydują o tym, kto ma dostęp do usług, zawodu lub edukacji.

● W obszarze medycyny technologie AR i VR mogą się przydać w zapobieganiu komplikacjom i ratowaniu życia, umożliwiając lekarzom przećwiczenie procedur przed wejściem na salę operacyjną.

● Na całym świecie rzeczywistość wirtualna zapewnia bezprecedensowy dostęp do pełnowartościowej edukacji dla uczniów z odległych miejsc i z ograniczeniami finansowymi. Technologie AR i VR mogą pomóc wyrównać dostęp do pełnowartościowej edukacji na całym świecie, a także zrewolucjonizować sposób, w jaki się uczymy.

● Rozwiązania AR już teraz budują pomost między zakupami online i offline, ponieważ umożliwiają klientom przymierzanie, odkrywanie i cyfrowe umieszczanie produktów w rzeczywistym otoczeniu.

● VR może pomóc nam stworzyć przestrzeń do pogłębiania umiejętności empatyzowania z drugim człowiekiem i refleksji nad otaczającym nas światem. Program Oculus VR for Good oferuje doświadczenia, które pozwalają ludziom zobaczyć, usłyszeć i poczuć rzeczywistość, która różni się od ich własnej.

FACEBOOK REALITY LABS

● W Facebooku rozwijaniem technologii z obszaru wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości zajmuje się Facebook Reality Labs - międzynarodowy zespół badaczy, programistów i inżynierów.

● Nasz najnowszy produkt, Oculus Quest 2, to najbardziej elastyczny i przystępny sprzęt VR w historii. Dzięki możliwościom, które oferuje, znajdujemy się obecnie w punkcie zwrotnym - zdecydowanie więcej ludzi zaczyna korzystać z VR i przyzwyczaja się do możliwości jakie oferuje ta technologia.

● Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby udoskonalać nasze produkty i otwierać nowe sposoby łączenia ludzi.

● Sztuczna inteligencja umożliwia ludziom nawiązywanie kontaktów bez względu na bariery językowe, codziennie tłumacząc miliardy tekstów.

● Efekty AR, zasilane przez SI, sprawiają, że kontakty z innymi staje się bardziej zabawne i wciągające. ○ Inteligentna kamera Portal, napędzana przez sztuczną inteligencję, umożliwia nawiązywanie kontaktów na odległość i prowadzenie rozmów, które przebiegają tak naturalnie, jakbyśmy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu.

● W serwisie Marketplace wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby ułatwić potencjalnym kupującym i sprzedającym nawiązywanie kontaktów.

● Zainwestowaliśmy również w budowę ekosystemu treści na urządzeniach mobilnych. Spark AR pozwala twórcom na tworzenie doświadczeń AR, które wspierają ekspresję, komunikację i sprzedaż na Facebooku, Instagramie, Messengerze, Whatsapp, a nawet Story Time na Portalu.

ZASADY, KTÓRYMI FACEBOOK SIĘ KIERUJE

● Chcemy wspierać społeczność programistów oraz tworzyć i rozwijać technologie, które łączą. W naszej gestii leży pokazanie, że wirtualna rzeczywistość jest bezpieczna i nadaje się do powszechnego wykorzystania w społeczeństwie.

● Przechodząc na nową przestrzeń cyfrową skupioną wokół ludzi, chcemy wprowadzić tę innowację w sposób rozważny i skoncentrowany na ochronie prywatności. Dlatego opracowaliśmy zestaw zasad dotyczących odpowiedzialnych innowacji, które kierują naszą pracą w laboratorium. Z ich pomocą projektujemy produkty głównie z myślą o prywatności, bezpieczeństwie i ochronie. ○ Zapewniamy transparentność w zakresie sposobu działania naszych produktów i gromadzonych przez nie danych. Komunikujemy się jasno i szczerze, aby ludzie mogli nas zrozumieć i podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy używać naszych produktów i jak to robić.

● Zapewniamy użytkownikom kontrolę nad ich doświadczeniami

● Tworzymy inkluzywne produkty, które uwzględniają różnorodność społeczności.

