GUS: wynagrodzenie w sierpniu wyższe o 9, 5 proc.

W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9 proc. r/r i wyniosło 6352,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,5 proc. r/r i wyniosło 5843,75 zł (brutto).

W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem lipca br. (o 0,2 proc.), a w lipcu br. było na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br.

Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2021 r. wynikał m. in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych, sezonowości zatrudnienia a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-1 ).

Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007 , a liczba pracujących przekracza 9 osób. Źródłem danych jest „Meldunek o działalności gospodarczej” (DG 1). W ramach tego sprawozdania, podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - metodą reprezentacyjną .

GUS/RO

