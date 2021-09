Młodzi żeglarze trenowali pod okiem prezesa Daniela Obajtka

W gdańskiej Twierdzy Wisłoujście po raz kolejny trenowali uczestnicy Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej. Adepci żeglarstwa szkolą się w ramach Teamu Energa 77 Racing, pod okiem koordynatora Akademii, wielokrotnego mistrza świata w klasie Micro, Piotra Tarnackiego

Młodzieżowa Akademia Żeglarska zrzesza dzieci nie tylko z Pomorza, ale i z innych regionów kraju - mówi Piotr Tarnacki, koordynator akademii i członek teamu Energa 77 Racing. - Wierzę, że te obecne ramy wiekowe, z czasem zostaną powiększone. Liczę, że wkrótce w ramach naszej akademii odbywać się będą również obozy stacjonarne. Twierdza Wisołujście i przystań, która stała się naszym domem stwarza nam ku temu doskonałe warunki. Mamy nowe, świetne jachty, którymi młodzież może doskonali swoje umiejętności Największą siłą naszej akademii jest to, że jesteśmy dla siebie jak rodzina Przychodząc tutaj nie czuję się jakbym przychodził do pracy. Dzięki wsparciu Grupy ORLEN, z Energą na czele możemy realizować wszystkie nasze założenia, zawsze rywalizując o najwyższe cele. Ostatnio w trakcie ORLEN Cup w Płocku udało nam się wygrać w ramach mistrzostw Polski 5 z 6 biegów. Dominacja należyta i muszę przyznać, że odczuwam ogromną dumę z wszystkich tych chłopców i dziewcząt, które pływają w ramach naszej akademii.

Dzisiejszy dzień był dla młodych adeptów sztuki żeglarskiej szczególny. Z młodymi żeglarzami spotkał się prezes Daniel Obajtek

To, co odbywa się tutaj, w Akademii jest wspaniałym pomysłem - zauważył prezes Orlenu. - Wierzę, że praca całej załogi będzie owocowała. Młodzież od 15 do 20 roku życia, to ludzie już ukształtowani, którzy sport nie traktują już tylko jako zabawy czy pasji, ale myślą o nim szerzej. Widać w tych młodych ludziach ogromną chęć i determinację, co bardzo mi się podoba. Dla nas bardzo ważne jest wspieranie sportu, wzmacnianie go. Dla nas bardzo ważne są również zadania społeczne i w momencie, gdy Grupa ORLEN podjęła decyzję o akwizycji Grupy Energa, stwierdziliśmy, że następstwem musi być jeszcze wyraźniejsze sponsorowanie sportu, właśnie tu na Pomorzu, tu w Trójmieście. Te sport będziemy nadal wspierać, nadal będziemy angażować się w zadania, szczególnie zadania sportowe, bo biznes ma również społeczną odpowiedzialność i ta społeczna odpowiedzialność jest szalenie w tym ważna - dodał prezes Daniel Obajtek.