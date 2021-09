Jesteś w Tatrach? Uważaj na niedźwiedzie

Niedźwiedzie w poszukiwaniu pożywienia zaczęły pojawiać się w okolicach osiedli pod Tatrami. Te wielkie drapieżniki były widywane m.in. w okolicach ścieżki pod reglami i na Gubałówce. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) przypominają, że w razie spotkania z niedźwiedziem należy spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku.

W okresie jesiennym niedźwiedzie muszą się nasycić przed zimową drzemką. W tym właśnie okresie co roku pojawiają się w okolicach osiedli. Lubią odżywiać się owocami rosnącymi na drzewach - jabłkami lub śliwkami.

Przyrodnikom z TPN znane są niedźwiedzie, które wychodzą z górskiej przestrzeni i kierują się w stronę domostw. Takim problematycznym osobnikom zakładane są obroże telemetryczne, dzięki czemu ich ruchy mogą być śledzone. W razie niebezpiecznego zbliżania się niedźwiedzi do ludzkich osiedli, drapieżniki są odstraszane gumowymi pociskami.

W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. Co dwa lata w gawrze samica rodzi od jednego do trzech młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Niedźwiedzie są wszystkożerne.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Raport ZPP: EU-ETS nie działa zgodnie z ideą wolnego rynku