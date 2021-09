Prezydent wspiera rodzinne gospodarstwa rolne!

Należy dążyć do tego, by rodzinne gospodarstwa rolne mogły funkcjonować, bo to tam jest wytwarzana żywność wysokiej jakości - mówił w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla TVP prezydent Andrzej Duda. Jako szansę dla polskiego rolnictwa wymienił m.in. ekologiczne uprawy.

W weekend w Warszawie odbędą się Dożynki Prezydenckie, w trakcie których zostaną wręczone dyplomy dla twórców wieńców dożynkowych, a tuż po południu korowód dożynkowy przejdzie na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda zabierze głos.

Zapytany w TVP, jak Europejski Zielony Ład może wpłynąć na polski sektor rolniczy, prezydent odparł, że nie można doprowadzić do sytuacji, w której rolnik „będzie czuł się ciemiężony”.

Ogłoszony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. pakiet Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) to projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Zielony Ład zakłada m.in., że w UE do 2030 r. 25 proc. areału będzie pod uprawami ekologicznymi.

Prezydent pozytywnie odnosił się do jednego z filarów polityki rolnej UE - „od pola do stołu”, który ma wspierać rodzinne, mniejsze gospodarstwa. „Wydaje mi się, że to jest taka polityka, która może zostać bardzo dobrze przez polskich rolników wykorzystana i ja na to liczę” - zaznaczył.

Wyraził też nadzieję, że polscy rolnicy wykorzystają swoje atuty i będą adaptować się do nowych warunków w rolnictwie. Jako jedną z szans dla polskich gospodarstw wymienił uprawy ekologiczne.

Prezydent pytany natomiast o propozycje dotyczące rolnictwa z flagowego obecnie programu rządu, Polskiego Ładu, podkreślił, że większość propozycji kształtuje się w toku rozmów z ekspertami także z Narodowej Rady Rozwoju.

„Dla mnie sprawą fundamentalną jest to, aby Polska była rozwijana równo - polskie obszary wiejskie cały czas wymagają dofinansowania” - stwierdził Duda.

Pytany, jak wyobraża sobie dalszy rozwój polskiej wsi, wyraził przekonanie, że będzie się ona rozwijała różnorodnie - od mniejszych, rodzinnych gospodarstw po ogromne gospodarstwa.

„Należy dążyć do tego, żeby takie nie wielkie, nie ogromne, spore, ale nie ogromne, rodzinne gospodarstwo mogło funkcjonować, bo tam najczęściej jest wytwarzana żywność wysokiej jakości” - powiedział prezydent.

Pozytywnie ocenił także przeznaczanie większych środków na Koła Gospodyń Wiejskich i podkreślał, że są one m.in. źródłem przekazywania tradycji młodszym pokoleniom. Złożył również życzenia wszystkim rolnikom z okazji dożynek i zaprosił do udziału w Dożynkach Prezydenckich, które odbywają się w tym roku wyjątkowo w Warszawie, a nie w Spale.

PAP/ as/