Google i Facebook finansują instytuty polityki technologii w UE

Google, Facebook i Microsoft wydają dziesiątki milionów dolarów na finansowanie naukowców i badań ściśle związanych z ich modelem biznesowym, co stwarza problem etyczny, ponieważ przedmiot badań jest również często jego głównym fundatorem - napisał brytyjski tygodnik „New Statesman”

W ciągu ostatnich pięciu lat sześć wiodących ośrodków badawczych w Unii Europejskiej pozyskało dziesiątki milionów dolarów od Google’a, Facebooka, Amazona i Microsoftu na badania problemów związanych z modelami biznesowymi firm technologicznych, od ochrony prywatności i danych po etykę sztucznej inteligencji i konkurencję na rynkach cyfrowych.

Na przykład Instytut Etyki Sztucznej Inteligencji na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym otrzymał w 2019 r. grant od Facebooka w wysokości 7,5 mln dolarów (29 mln złotych) na sfinansowanie pięciu lat badań, a Instytut badań Internetu i Społeczeństwa im. Humboldta w Berlinie przyjął prawie 14 mln euro (64 mln złotych) od Google’a od momentu założenia w 2012 r. Technologiczny gigant odpowiada za jedną trzecią finansowania zewnętrznego instytutu.

„New Statesman” znalazł dowody na to, że niektórzy wysoką rangą badacze nie ujawniają swojego finansowania. Inni z kolei ostrzegają, że rosnąca zależność od finansowania z branży rodzi pytania o to, w jaki sposób firmy technologiczne wpływają na debatę na temat etyki rynków, które stworzyły.

Te firmy nie próbują wymazać wszelkiej krytyki, próbują za to wzmocnić tę krytykę, która im bardziej odpowiada – krytykę, z którą mogą żyć - powiedział naukowiec chcący zachować anonimowość.

Podobnie jak przemysł tytoniowy w latach siedemdziesiątych, firmy Big Tech rozwija się wraz z tworzeniem niepewności co do wpływu swoich produktów i modelu biznesowego. Jednym ze sposobów, w jaki to robią, jest utrzymywanie grup przyjaznych sobie badaczy, którzy zgodnie z oczekiwaniami powtarzają problemy firm Big Tech, co przydaje im powagi w oczach prawodawców - pisze magazyn.