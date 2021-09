Orlen wystartował z drugą rundą programu akceleracyjnego

W I rundzie Programu ORLEN Skylight accelerator udział wzięło ponad 100 startupów z kraju i zagranicy. Przedsiębiorcy, którzy przejdą pozytywnie proces oceny potencjału technologicznego i biznesowego zostaną zakwalifikowani do etapu pilotażowego. Wtedy uzyskają dostęp zarówno do infrastruktury operacyjnej Grupy ORLEN, a także wsparcie ekspertów koncernu i mentorów zewnętrznych. OD 20 września br. można aplikować do II rundy programu

ORLEN Skylight accelerator skierowany jest do młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy, posiadających gotowe produkty i usługi, które można wdrożyć m.in. w obszarze produkcji petrochemicznej, energetyki odnawialnej, procesów wewnętrznych, obsługi klienta czy służących rozwojowi nowych usług.

Stałe inwestowanie w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych jest nieodłącznym elementem budowy silnego multienergetycznego koncernu, wzmacniania naszej marki i kreowania na rynku międzynarodowym pozycji lidera w branży. Dlatego kładziemy nacisk na rozwijanie narzędzi pozwalających na skuteczne budowanie relacji biznesowych z innowatorami i podmiotami technologicznymi. ORLEN Skylight Accelerator umożliwia nam wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspólnie ze startupami z całego świata. Dzięki nim możemy jeszcze skuteczniej realizować nasze cele strategiczne oraz budować trwałe przewagi konkurencyjne oparte o nowoczesne i niskoemisyjne technologie – mówi Patrycja Panasiuk, Zastępca Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN.

Program wystartował w połowie lipca br. i będzie realizowany do maja 2023 roku. Zaplanowanych zostało 11 rund akceleracyjnych, w ramach których prezentowane będą nowe projekty technologiczne oraz biznesowe. Nabór do pierwszej rundy, dla której określono 22 wyzwania zakończył się 16 sierpnia. Zgłoszonych zostało ponad 100 różnych propozycji, pośród których dominowały rozwiązania cyfrowe skierowane do obszaru sprzedaży detalicznej oraz do obszarów HR, BHP i pozostałych, realizujących funkcje korporacyjne.

Po wynikach naboru do pierwszej rundy, widzimy że zainteresowanie Programem wśród młodych technologicznych spółek z Polski i zagranicy jest bardzo duże. Świadczy to o ogromnym potencjale, jaki innowatorzy z całego świata dostrzegają we współpracy biznesowej z PKN ORLEN. Akceleracja z ukierunkowaniem na wspólny rozwój i wsparcie w komercjalizacji technologii, realizowana pod skrzydłami największego przedsiębiorstwa w Europie Środkowo-Wschodniej, to krok milowy w rozwoju każdego startupu myślącego o ekspansji czy wejściu na europejski rynek – podkreśla Łukasz Kopeć, Kierownik Działu Innowacji i Akceleracji PKN ORLEN.

Aktualnie, organizowane są spotkania ze startupami, które przeszły pierwszy etap selekcji. Zgłaszające je spółki znalazły wstępne zainteresowanie obszarów biznesowych po stronie PKN ORLEN i obecnie mają szansę bardziej szczegółowo przedstawić swoją propozycję wartości. Przedsiębiorcy, którzy przejdą pozytywnie proces oceny potencjału technologicznego biznesowego - zostaną zakwalifikowani do etapu pilotażowego. Wtedy też uzyskają dostęp do infrastruktury operacyjnej Grupy ORLEN, a także wsparcie ekspertów koncernu oraz mentorów zewnętrznych. Zgodnie z harmonogramem programu do końca września planujemy zakończyć proces selekcji i rozpocząć przygotowania do pierwszej rundy pilotaży – mówi Marcin Drygas Kierownik Programu ORLEN Skylight z Działu Innowacji i Akceleracji PKN ORLEN.

Dla drugiej rundy naboru, która rozpoczęła się 20 września br. i potrwa przez kolejne 4 tygodnie określone zostało 27 wyzwań technologicznych. Zgłoszenia do udziału w programie można składać za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej www.innowacje.orlen.pl do 18 października br.

Na stronie internetowej w zakładce ORLEN Skylight Accelerator można znaleźć wykaz aktualnych wyzwań technologicznych oraz szczegółowe informacje o programie.

