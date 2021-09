MRiT prognozuje wzrost produkcji przemysłowej na 10 proc.

Analitycy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oczekują wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu zbliżonego do 10 proc. – poinformował resort w poniedziałkowym komentarzu do danych GUS

Analitycy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oczekują wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu zbliżonego do 10 proc. Szacują, że najszybciej produkcja będzie rosła w działach obejmujących metale, wyroby z metali, komputery i urządzenia elektroniczne oraz maszyny i urządzenia, a także w wytwarzaniu energii - napisano w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 r. wzrosła o 13,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,5 proc.

Analitycy MRiT zaznaczyli, że polski przemysł rośnie już 15. miesiąc z rzędu, a wzrost odnotowano w 29 z 34 działów przemysłu. W sierpniu szynko rosły również ceny produkcji sprzedanej przemysłu.

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub.r. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 10,7 proc. r/r. - czytamy w komentarzu.

Dodano, że według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 r. wzrosły o 9,5 proc. r/r i 0,6 proc. m/m. Sierpniowy wzrost objął wszystkie sekcje przemysłu, natomiast najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 17,7 proc. r/r).

PAP/mt

