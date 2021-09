Kościński: „Polski Ład” podtrzyma wzrost gospodarczy

„Polski Ład” ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas rozpoczętego w poniedziałek Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W ostatnim roku mieliśmy pierwszą od lat recesję. +Polski Ład+ jest po to, aby podtrzymać rozwój gospodarki, aby wzmocnić odbicie gospodarcze i podtrzymać konsumpcję, bo jeśli więcej wydajemy, to sklepy zarabiają lepiej, jest praca. Drugim zadaniem +Polskiego Ładu+ jest zresetowanie regresywnego klina podatkowego. I myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – mówił Kościński podczas w poniedziałek Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.