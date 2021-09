NNW dziecka to pomoc w razie zachorowania na pneumokoki

Jeśli Twoje dziecko chodzi do żłobka, przedszkola czy szkoły, doskonale wiesz, co oznacza początek jesieni – wraz z pierwszymi chłodami zaczyna się fala infekcji. Niestety czasem kończy się to poważnie – inwazyjną chorobą pneumokokową i pobytem w szpitalu. I tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie w LINK4 NNW Dziecko, które chroni nie tylko od następstw nieszczęśliwych wypadków

Nie wszyscy wiedzą, że tzw. NNW szkolne, oprócz ochrony w typowych sytuacjach nieszczęśliwych wypadków, jak złamanie ręki czy skręcenie kostki, posiada dużo szerszy zakres. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie NNW w ramach LINK4 obejmuje również wstrząśnienie mózgu oraz zachorowanie na sepsę lub chorobę pneumokokową. A dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów leków, jeśli dziecko zachoruje np. na boreliozę po ukąszeniu przez kleszcza.

Jak skuteczna to pomoc, przekonała się pani Marzena (32 l.) z Inowrocławia, której 2-letnia córeczka zachorowała na inwazyjną chorobę pneumokokową. Swoją historię opowiedziała podczas spotkania z agentem ubezpieczeniowym, gdy przedłużyła umowę w LINK4.

Zaczęło się od zwykłego kataru i lekkiej gorączki. Moja córeczka Amelka chodzi do żłobka. Takie infekcje jesienią to norma wśród maluszków w grupie, więc początkowo nie czułam zaniepokojenia. Lekarz przepisał podstawowe leki i Amelka została w domu. Niestety z dnia na dzień choroba się rozwijała, nie pomagały domowe sposoby, syropy i leki na gorączkę.

Okropny kaszel nie pozwalał malutkiej zmrużyć nocą oka, no i ta temperatura. Kiedy po kilku dniach po raz kolejny lekarz zbadał Amelkę , okazało się, że ze zwykłej infekcji zrobiło się poważne zapalenie płuc. Amelka trafiła do szpitala.

To był okropny czas. Nawet silne antybiotyki początkowo nie przynosiły ulgi, Amelka cały czas płakała i bała się kroplówek. Na szczęście czuwałam przy niej non stop i uspokajałam, jak mogłam. Córeczka spędziła w szpitalu dziesięć dni, a potem jeszcze bardzo długo dochodziła do zdrowia w domu.

Dzięki temu, że co roku pamiętam o tym, by ubezpieczyć całą naszą rodzinę w LINK4, nie zostaliśmy w kłopotach bez pomocy. W ramach NNW dostaliśmy od ubezpieczyciela jednorazową wypłatę w wysokości tysiąca złotych.

Natomiast dzięki pakietowi Szybka Pomoc dla Dziecka miałam też zapewnione łóżko przy małej w szpitalu w trakcie całego czasu spędzonego przez nią na oddziale. Opieka LINK4 w trakcie choroby córki to była dla mnie duża pomoc, tym bardziej że koszty leków i moja przedłużająca się nieobecność w pracy dały się boleśnie odczuć w domowym budżecie.

Historia pani Marzeny nie jest odosobniona. Agenci każdego dnia stykają się z sytuacjami, w których ubezpieczenie dziecka to bardzo realna pomoc w różnych losowych zdarzeniach.

LINK4 jako innowacyjna firma cały czas obserwuje zmieniającą się rzeczywistość oraz pojawiające się nowe ryzyka, dlatego m.in. wprowadziliśmy do naszej oferty ochronę w razie zachorowania dziecka na pneumokoki czy chorobę odkleszczową. Stworzyliśmy unikatowy na rynku pakiet ubezpieczeń LINK4 Mama, który powstał na bazie rzeczywistych obaw i potrzeb rodziców – mówi Patrycja Kotecka, członek zarządu i dyrektor marketingu.

W ramach LINK4 Mama samodzielnie możemy decydować, co chcemy włączyć w skład ubezpieczenia swojej pociechy. Do wyboru jest NNW Dziecko z sumą nawet do 100 tysięcy złotych, Assistance Zdrowie czy Szybka Pomoc. W zamian klient otrzymuje kompleksową ochronę:

● NNW Dziecko (z sumą ubezpieczenia 15 tys. zł, 25 tys. zł, 50 tys. zł i 100 tys. zł), obejmuje ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszczerbek na zdrowiu, wstrząśnienie mózgu, pobyt w szpitalu, śmierć dziecka), ale też zachorowania na sepsę oraz inwazyjną chorobę pneumokokową;

● Assistance Zdrowie - pakiet medyczny dla dziecka - obejmujący w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konsultacje telefoniczne z pediatrą przez całą dobę 7 dni w tygodniu, organizację i pokrycie połowy kosztów wizyty u lekarza specjalisty, a także zorganizowanie i pokrycie po nieszczęśliwym wypadku wizyty u rehabilitanta oraz organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa.

● Assistance – Szybka Pomoc, w którego zakresie znajduje się m.in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku - organizacja i pokrycie kosztów (do ustalonych limitów) leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowanie i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka, jeżeli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku dziecko jest nieobecne w szkole dłużej niż 7 dni, a także do zapewnienia łóżka szpitalnego dla prawnego opiekuna dziecka, które w wyniku wypadku lub choroby musi przebywać w szpitalu.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.