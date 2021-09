Czy zdążymy przed IV falą? 19 mln osób zaszczepionych

Ponad 19,24 mln osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 proc.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 19 mln 244 tys. 807 osób.

Łącznie do Polski dostarczono 53 mln 910 tys. 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 mln 488 tys. 580 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zgłoszono 15 320 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej szef MZ powiedział, że biorąc pod uwagę skalę zakażeń, obecna sytuacja jest podobna do tej w maju – tak samo jak wówczas jest każdego dnia już ponad 600 zakażeń. Różnica jest natomiast taka, że „mamy zdecydowanie mniejszą liczbę zgonów”.

„W maju, kiedy mieliśmy do czynienia z tą samą liczbą zakażeń, liczba zgonów wynosiła ok. 100. W tej chwili tych zgonów mamy mniej niż 10, średnia tygodniowa wynosi 9” – powiedział, wskazując, że jest to efekt szczepień.

Mówiąc o średniej zajętości łóżek szpitalnych, szef MZ poinformował, że nagorzej sytuacja wygląda w województwie lubelskim i podkarpackim, które też mają najniższy poziom wyszczepienia. Resort poinformował w poniedziałek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6140 łóżek i 596 respiratorów. Średnia zajętość łóżek covidowych w kraju wynosi 17 proc.

„Udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 proc., czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni” – poinformował Niedzielski. Zaznaczył, że podobna prawidłowość dotyczy zgonów.

„Udział osób, które zostały zaszczepione, a umarły z powodu COVID-19, wynosi 1,8, czyli 98 proc. zgonów od stycznia br. to są zgony osób, które nie zostały zaszczepione” powiedział minister.

Niedzielski przypominał, że od 1 września trzecią dawką szczepionki mogą się szczepić osoby z obniżoną odpornością.

„W tej chwili, razem z Radą Medyczną, prowadzimy ciągły dialog na ten temat. W ostatnich dniach został złożony do EMA (Europejskiej Agencji Leków – PAP) wniosek o ocenę dowodów naukowych, które są związane z podawaniem trzeciej dawki. EMA będzie to oceniała do 4 października” – mówił minister.

„W rozmowie z panem premierem używamy pewnych argumentów dotyczących tego, czy możemy czekać aż ta procedura administracyjna się zakończy. Prawdopodobnie dziś bądź jutro z panem premierem podejmiemy decyzję, co z tą trzecią dawką. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujmy jeszcze o szczegółach dotyczących komu ona powinna być (podawana – PAP). Natomiast, chyba mamy obaj z panem premierem poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października” – powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że trwają również analizy dotyczące wieku osób, którym będzie mogła być podawana trzecia dawka szczepionki.

Trzecią dawkę szczepionek mRNA w Polsce stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności, w odstępie przynajmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dotyczy to osób otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha), z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV, leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną i dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Resort zdrowia informuje, że do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano dwudawkowe szczepienie. Jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA. Zalecenie to dotyczy osób od 18. roku życia.

Do tej pory trzecią dawkę szczepionki otrzymało 8 tys. osób.

