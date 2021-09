PLL LOT: największy kryzys w historii komercyjnego lotnictwa trwa

„Mamy do czynienia z największym kryzysem w historii komercyjnego lotnictwa. Ruch lotniczy zamarł na początku 2020 roku na skutek pandemii. Od tego czasu następuje jego bardzo powolna odbudowa. Od kilkunastu miesięcy praktycznie zamknięte pozostają Stany Zjednoczone i kierunki azjatyckie, które stanowiły dla PLL LOT główne źródło marży” – powiedział Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Michał Fijoł wziął udział w panelu „Komunikacja lotnicza – nie będzie już tak samo?” w czasie, którego podsumował aktualną sytuację na rynku lotniczym z punktu widzenia przewoźnika. Przyznał, że powrót do rzeczywistości sprzed pandemii zajmie jeszcze trochę czasu. Odbudowa pozycji na rynku trwa i jego firma coraz lepiej sobie radzi.

„W 2020 roku mieliśmy do czynienia z krótkim LOT-em na wakacje, w tym roku także wróciliśmy do latania turystycznego. Ale taki sezon jest krótki, trwa od czerwca do września. W tej chwili zmierza ku schyłkowi” – mówił Michał Fijoł.

Podkreślił jednocześnie, że we wrześniu tego roku zaczął się już odradzać ruch biznesowy.

Na początku wracają małe i średnie przedsiębiorstwa. Na poziomie 30-40 proc. w stosunku do 2019 roku. Duże przedsiębiorstwa jeszcze nie latają, albo w bardzo małym stopniu. Liczymy na to, że ten ruch powróci do nas w II kwartale 2022 roku – powiedział Michał Fijoł.

Wspomniał również, że dotychczasowe prognozy firm konsultingowych były nietrafione, ponieważ bardzo optymistycznie zakładały, że ruch biznesowy odrodzi się w miarę szybko.

Natomiast z całą pewnością ruch turystyczny będzie rósł. Stąd już teraz zaczynamy rozmowy z tour operatorami na temat naszej współpracy w roku 2022 roku. W PLL LOT dostosowujemy się do warunków rynkowych i aktywnie walczymy o pasażerów aby zmaksymalizować przychody – dodał.

Walcząc o klienta, LOT stara się podnosić komfort podróży. Jednym z kroków podjętych niedawno w tym zakresie, było wprowadzenie na pokłady floty średniego zasięgu, np. samolotów Boeing 737-800 rozrywki pokładowej. Kolejnym udogodnieniem jest elastyczna polityka zwrotu biletu.

„Daje to znaczny komfort wyboru terminu podróży, nawet jeśli się przydarzy coś niespodziewanego. Myślę, że w tą stronę będzie podążał rynek lotniczy w przyszłości” – podsumował Michał Fijoł.

PAP/KG