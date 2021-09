Demokraci będą zadłużać USA na potęgę!

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła we wtorek wieczorem, czasu lokalnego, prowizorium budżetowe, ktore zapewnia funkcjonowanie rządu i agencji federalnych do końca grudnia br. Ustawa zapobiegnie czasowemu zawieszeniu działalności rządu (shutdown), do którego dochodziło kilkakrotnie w przeszłości