Wygaszenie viaTOLL. Zmiany dla kierowców

Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica)

Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

System e-TOLL działa od 24 czerwca br. Zarejestrowano w nim już ponad 300 tys. pojazdów. Użytkownicy pojazdów ciężkich powinni jak najszybciej przejść do e-TOLL. Sama rejestracja w nowym systemie nie powoduje braku możliwości korzystania z viaTOLL do 30 września 2021 r., tj. do dnia kiedy zostanie on wygaszony. Należy jedynie pamiętać, aby uiszczać opłaty tylko w jednym systemie. Każdy użytkownik musi również wyrejestrować się z systemu viaTOLL i może to zrobić zarówno przed - jak i po 30 września. Informacje jak wyrejestrować się z viaTOLL dostępne są na stronie etoll.gov.pl

W związku ze wzmożonym ruchem w Miejscach Obsługi Klienta systemu viaTOLL zachęcamy użytkowników do kontaktu za pośrednictwem dostępnych kanałów online. Na odzyskanie kaucji za urządzenie pokładowe (tzw. OBU/viaBOX) oraz przeksięgowanie środków użytkownicy mają czas do 30 września 2022 r.

Jak zarejestrować się w e-TOLL

Wybierz urządzenie do przekazywania danych GPS do systemu: aplikację mobilną e-TOLL PL, którą możesz pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store, lub § urządzenie pokładowe OBU lub ZSL oferowane przez dostawcę dopuszczonego do systemu e-TOLL (pierwsze urządzenia dostępne są już w Przygranicznych Punktach Obsługi e-TOLL, ale główna dystrybucja odbywa się za pośrednictwem dopuszczonych dostawców tych urządzeń).

Aktualne listy dostawców:

Urządzenia typu OBU

Urządzenia typu ZSL

UWAGA! Każde urządzenie posiada unikatowy identyfikator biznesowy

Zarejestruj się i załóż Internetowe Konto Klienta (IKK) Określ podmiot (osobę prywatną lub firmę) uiszczający opłaty Utwórz konto rozliczeniowe Dodaj pojazd do swojego konta

Wybierz formę finansowania, konto rozliczeniowe w trybie: § przedpłaty

§ płatności okresowej z zabezpieczeniem

Powiąż urządzenie pokładowe z pojazdem

Aktywuj urządzenie pokładowe zgodnie z instrukcją operatora lub uruchom aplikację mobilną e-TOLL PL.

Zmiany dla kierowców na autostradach A2 i A4

W związku z wygaszeniem systemu poboru opłat viaTOLL od 1 października 2021 r. nastąpią zmiany organizacji ruchu w Miejscach Poboru Opłat (MPO) na odcinkach autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica.

Nowa organizacja ruchu na MPO będzie oznaczała:

1) przeznaczenie dwóch skrajnych pasów wjazdowych i dwóch skrajnych pasów wyjazdowych na każdym Placu Poboru Opłat (PPO) tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-TOLL.

2) przeznaczenie jednego pasa wjazdowego i jednego pasa wyjazdowego na każdej Stacji Poboru Opłat (SPO) tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-TOLL.

Pozostałe pasy na MPO do 30 listopada 2021 r. będą funkcjonować w trybie manualnego poboru opłat, na których będzie można wnieść opłatę za przejazd autostradą kartą lub gotówką.

Wjeżdżając/zjeżdżając z autostrady przez Place Poboru Opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas wjazdowy/zjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawne opuszczenie drogi płatnej.

Zmiany dla użytkowników viaBOX i viaAUTO

Od 1 października 2021 r. nie będzie możliwe wnoszenie opłat drogowych z wykorzystaniem urządzeń pokładowych viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni od tego dnia opłacać przejazdy elektronicznie, przy użyciu aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL. Użytkownicy pojazdów lekkich (o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony) do 30 listopada 2021 r. mogą również korzystać z manualnego sposobu poboru opłat.

1 grudnia 2021 r. koniec szlabanów na państwowych autostradach

Z początkiem grudnia kierowców czekają kolejne zmiany:

Ø podniesienie szlabanów na odcinkach autostrad płatnych A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław-Sośnica), dzięki czemu ruch odbywać się będzie w sposób płynny bez konieczności zatrzymywania się;

Ø opłacanie przejazdów możliwe będzie jedynie przez aplikację e-TOLL PL, urządzenia pokładowe OBU/ZSL lub w formie biletu elektronicznego (przeznaczonego dla pojazdów lekkich). Zakup takiego biletu będzie możliwy np. na stacji benzynowej, a przy zakupie nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd.

KAS/KG