Zielona infrastruktura energetyczna zasili miejskie autobusy

Przedsiębiorstwo transportu publicznego w Mediolanie do 2030 roku planuje zastąpienie autobusów miejskich z silnikiem Diesla pojazdami w 100 proc. elektrycznymi

Jednym z elementów strategii, a także kolejnym krokiem w kierunku troski o środowisko jest dostosowanie infrastruktury energetycznej w zajezdniach spółki. Przewoźnik zamontował innowacyjne i ekologiczne rozdzielnice średniego napięcia SM AirSeT, wykorzystujące czyste powietrze zamiast gazu cieplarnianego SF6. Zastosowanie rozdzielnic z technologią bez gazu SF6 pozwoli uniknąć nawet 560 ton emisji gazów cieplarnianych.

Azienda Trasporti Milanesi (ATM), czyli miejskie przedsiębiorstwo transportu publicznego w Mediolanie, zdecydowało o modernizacji systemu dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia w dwóch zajezdniach (Viale Sarca i Giambellino). Rozwiązanie, wykorzystujące innowacyjne i ekologiczne technologie zaprojektowane przez firmę Schneider Electric, dostarczyła spółka Alstom.

Nowa rozdzielnica średniego napięcia SM AirSeT od Schneider Electric, bo o niej mowa, wykorzystuje izolację powietrzną i technologię gaszenia łuku elektrycznego w próżni zamiast gazu cieplarnianego SF6. Posiada zaawansowane funkcje cyfrowe oraz łączności w celu poprawy bezpieczeństwa, ochrony, wydajności, nowoczesnego zarządzania zasobami i optymalizacji sieci.

Od ambicji do działania

Mediolańska spółka transportowa ATM w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju zobowiązała się do stosowania rozdzielnic elektrycznych bez gazów cieplarnianych. To jeden z pierwszych projektów, w których ekologiczne i przyjazne środowisku rozdzielnice średniego napięcia SM AirSeT wykorzystano w sektorze infrastruktury. Spółka ATM planuje do 2030 roku wymienić flotę 1200 autobusów miejskich napędzanych silnikiem Diesla na tabor w pełni elektryczny. Ważną rolę w tym zadaniu odgrywają rozdzielnice – znajdują się w centrum nowego systemu dystrybucji energii elektrycznej i stanowią istotne ogniwo niezbędnej infrastruktury ładowania e-autobusów.

Zastosowanie pól rozdzielnicy z technologią bez gazu SF6, jak przekonuje Azienda Trasporti Milanesi, pozwoli uniknąć nawet 560 ton emisji gazów cieplarnianych. SM AirSeT zwiększa wydajność operacyjną i konserwacyjną, wykorzystując rozwiązania opracowane przez Schneider Electric do łączności, komunikacji, automatyzacji i nadzoru.

Dzięki naszej zdolności do innowacji, którą potwierdzamy wieloletnim doświadczeniem, możemy spełnić najbardziej rygorystyczne, kompleksowe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju bez żadnych kompromisów w zakresie wydajności i optymalizacji operacyjnej – mówi Fabio Chiesa, dyrektor ds. infrastruktury transportowej w Schneider Electric.

Dlaczego SM AirSeT z użyciem technologii z izolacją powietrzną

Do niedawna technologia SF6 była najlepszym i jedynym sposobem, aby rozdzielnica spełniała wymagania dotyczące kompaktowych rozmiarów i izolacji instalacji. Minusem gazu SF6 jest jego wysoki współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) i konieczność ostrożnego obchodzenia się z nim po wycofaniu urządzeń z eksploatacji. Obecnie, dzięki Schneider Electric, jest dostępna alternatywna technologia bez gazu SF6 zastosowana w SM AirSeT. Jej zaletą jest brak oddziaływania na środowisko naturalne oraz wyeliminowanie kosztownego recyklingu gazu po zakończeniu eksploatacji urządzenia. Rozdzielnica SM AirSeT wykorzystuje izolację powietrzną w połączeniu z nową technologią Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM – bocznikowego przerywania prądu w próżni – opracowaną rzez Schneider Electric. Jest ona kompaktowa, ma taki sam rozmiar jak tradycyjna rozdzielnica SM6. Została wyposażona w zaawansowane funkcje cyfrowe, które można zintegrować z systemami automatyki i nadzoru. Ponadto monitoruje warunki środowiskowe, maksymalizując ciągłość usług poprzez wykorzystanie technologii nadzorowania temperatury w celu identyfikacji anomalii, które mogą prowadzić do przegrzania.

Technologia SM AirSeT otrzymała etykietę Green Premium™ za zrównoważoną wydajność. Jest ona zarezerwowana dla rozwiązań Schneider Electric, które zostały zaprojektowane z myślą o pracy w obiegu zamkniętym i posiadają następujące cechy: zwiększoną trwałość, możliwość rozbudowy i możliwość recyklingu. Są one zgodne z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, zawierają instrukcje postępowania po wycofaniu z eksploatacji oraz informacje takie jak profil środowiskowy produktu – wyjaśnia Fabio Chiesa z firmy Schneider Electric.

SM AirSeT obsługuje się jak tradycyjną rozdzielnicę, dzięki czemu jest łatwa w eksploatacji i nie wymaga dodatkowego szkolenia. Ponadto wykorzystuje technologie ochrony przed łukiem elektrycznym, które zwiększają bezpieczeństwo operatora, a także obsługuje nowe tryby interakcji – jak interfejsy umożliwiające dostęp do rozdzielnicy w wersji wirtualnej.

Do tej pory firma Schneider Electric, uznana w lutym 2021 r. za najbardziej zrównoważoną organizację na świecie w Corporate Knights’ Global 100 Index, dostarczyła 32 rozdzielnice SM AirSeT. Odbiorcą jest firma Alstom, czyli wykonawca odpowiedzialny za wdrożenie infrastruktury energetycznej w obu mediolańskich zajezdniach ATM. Całość została uzupełniona o systemy zarządzania energią (EcoStruxure™), a także usługi konserwacji oraz kompleksowego wsparcia ze strony dedykowanych zespołów Schneider Electric.

