Zarobki Messiego w kryptowalucie - co to oznacza?

Pakiet powitalny Leo Messiego w PSG, oprócz tradycyjnej waluty, zawierał także tokeny klubu z Paryża. Piłkarz ma zarobić w pierwszym sezonie gry 30 mln euro, ale z uwagi na wspomniane tokeny wartość pakietu może się szybko zmienić

Tokeny PSG to forma waluty, której nie emituje bank centralny, tylko klub sportowy przy użyciu technologii zapożyczonej ze świata kryptowalut.

Ile kosztuje token PSG i co ma wspólnego z bitcoinem?

Kryptowaluty to wirtualne pieniądze przechowywane w internetowych portfelach. Opierają się na kryptografii, czyli technice szyfrowania danych, która służy do weryfikacji transakcji oraz tworzenia nowych jednostek, zwanych tokenami. Kryptowaluty, a jest ich już ponad 4 tys., różnią się metodą przechowywania i obrotu. Przykładem technologii wykorzystywanej do przeprowadzania transakcji jest blockchain, inaczej łańcuch bloków. Na tej technologii opiera się m.in. bitcoin, czyli najbardziej znana kryptowaluta na świecie. 1 BTC wyceniany jest dziś na ok. 43 tys. dolarów. Dla porównania, 1 token PSG kosztuje obecnie ok. 30 dolarów, ale w przeszłości bywał już ponad dwukrotnie droższy. Cechą charakterystyczną kryptowalut jest bowiem to, że w zależności od popytu i podaży notowania mogą zmieniać się w zawrotnej skali i niebywałym tempie – tłumaczy Daniel Kostecki, analityk Conotoxia Ltd., spółki świadczącej usługę Forex dla użytkowników portalu Cinkciarz.pl.