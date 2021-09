KRRiT przegłosowała przedłużenie koncesji dla TVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała w środę przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, 1 przeciw – poinformowała Teresa Brykczyńska, rzeczniczka KRRiT

„Dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła postępowanie w sprawie koncesji dla programu informacyjnego TVN24” – powiedziała Brykczyńska. Decyzja zapadła na cztery dni przed jej wygaśnięciem.

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wyszły kwestie związane z analizą i różnymi interpretacjami zapisów ustawy o radiofonii i telewizji. My nie zmieniamy interpretacji prawa, my prosimy, aby je doprecyzować – mówiła Teresa Brykczyńska, rzeczniczka KRRiT odnosząc się do uchwały podjętej w środę przez Radę przed przegłosowaniem koncesji dla TVN24.