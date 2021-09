innogy zmienia się w E.ON. Transformacja energetyczna i zaangażowanie społeczności kluczowe dla biznesu

innogy Polska, jeden z pięciu głównych dostawców energii w Polsce, w grudniu zmieni nazwę na E.ON Polska. Jak mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu innogy Polska S.A. ds. Handlu – Zmiana marki to dla nas ostatni krok w integracji z międzynarodową Grupą E.ON. Dla naszych klientów oznacza ona poszerzenie portfolio usług i produktów, które przyczynią się do zazielenienia polskiej energetyki

innogy Polska obsługuje ponad 1 mln klientów energetycznych na terenie Warszawy i okolic. Spółka oferuje nie tylko energię elektryczną. Stawia także na rozwój zielonej energii, przede wszystkim autonomicznych źródeł wytwarzania, takich jak fotowoltaika indywidualna. Od kilkunastu lat angażuje się również w rozwój elektromobilności. W 2019 roku innogy Polska wraz ze spółkami córkami stała się częścią Grupy E.ON. Od tego czasu trwał dwuletni proces integracji, którego finalizacją jest zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej.

Wejście innogy do E.ON było przełomowym momentem w naszym biznesie, który pozwolił nam na jeszcze większą koncentrację na działaniach związanych z transformacją energetyczną i dekarbonizacją energetyki – mówi Janusz Moroz. - Od tej pory jeszcze intensywniej koncentrujemy się na tym, by oferować klientom coraz bardziej różnorodny wachlarz produktów związanych z czystą energią, takich, jak choćby energia z zielonym certyfikatem. Edukujemy ich o benefitach płynących z posiadania OZE, zwłaszcza mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Wierzymy, że każde, nawet najmniejsze działanie, przyczynia się do współpracy na rzecz czystego środowiska, dlatego staramy się zapewniać klientom narzędzia, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej.

Ważnym obszarem dla E.ON jest e-mobility. Firma koncentruje się na rozwoju sieci stacji ładowania - nie tylko w stolicy, ale także innych miastach Polski. Chodzi zarówno o punkty ogólnodostępne, budowane we współpracy z sektorem publicznym i biznesem, jak i indywidualne tzw. wallboxy.

Przedstawiciele E.ON w Polsce zapowiadają, że w działalności biznesowej będą opierać się na idei społeczeństwa świadomego ekologicznie. Globalnie Grupa E.ON dąży do całkowitej redukcji emisji dwutlenku węgla z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych do roku 2040. Jednocześnie firma podkreśla, że w osiągnięciu tego celu niezwykle istotne są współpraca z lokalnymi społecznościami i działania na rzecz zielonych inicjatyw. Stąd przesłanie E.ON „MY może więcej”.

W kraju spółka stawia na projekty realizowane wspólnie z klientami i partnerami. Zarząd deklaruje kontynuację wsparcia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych w ich nowych przedsięwzięciach. E.ON proponuje własne projekty proekologiczne, w które będą mogli włączyć się mieszkańcy Warszawy. Będą to między innymi konkursy dla szkół podstawowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z nagrodami w postaci instalacji fotowoltaicznych.

W planach mamy również zaangażowanie biznesu w stworzenie mapy warszawskich eko firm i instytucji – dodaje Moroz. - Jednocześnie chcemy powitać markę E.ON mocnym akcentem, dlatego przygotowaliśmy specjalne oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych. Obie pozwolą na wspólne wsparcie rozwoju energii odnawialnej oraz realizację inicjatyw ekologicznych. Działania będziemy promować wspólnie z Zielonym Funduszem Warszawy. Informacje na ten temat pojawią się już wkrótce w naszych kanałach informacyjnych.

Klienci dowiedzą się więcej na temat marki E.ON z kampanii informacyjnej „PoznajMY się”, która wystartuje już wkrótce w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Jednocześnie rebranding nie oznacza dla nich żadnych zmian formalnych – warunki umów i sposoby rozliczeń pozostają takie same. Jedyną widoczną zmianą będzie nowe logo i kolorystyka na fakturach, które dostarczane są do klientów innogy już od września.

Naszym celem jest zapewnienie, by klienci nie odczuli żadnych uciążliwości związanych ze zmianą marki. Dlatego usługi, z których korzystali do tej pory pozostają bez zmian. Pod koniec roku osoby korzystające z serwisu internetowego Moje innogy zostaną powiadomione o migracji ich kont na serwis Mój E.ON, na którym odnajdą wszystkie dotychczasowe rozliczenia i dokumenty. Nie trzeba dokonywać żadnych zmian i nikt po stronie innogy nie będzie wzywał klientów do jakichkolwiek dodatkowych aktywności – informuje Janusz Moroz.

W razie wątpliwości związanych ze zmianą marki innogy na E.ON warto skontaktować się z firmą pod numerami:

• 22 821 46 46 (klienci z Warszawy) • 22 821 48 48 (klienci spoza Warszawy)

Informacje można również pozyskać przez kontakt z konsultantem na czacie poprzez stronę innogy, a także stacjonarnie w Salonach innogy na terenie Warszawy, których lista znajduje się pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/kontakt.