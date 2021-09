Szef Solidarności murem za Turowem: TSUE robi politykę

Decyzje TSUE w sprawie zamykania kopalni Turów to działania polityczne, by nas karać jako kraj. Wszyscy związkowcy w naszym regionie stoją murem za kopalnią Turów - powiedział PAP szef dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimso

Przewodniczący zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność Kazimierz Kimso w czwartek w rozmowie z PAP podkreślił, że związek takie stanowisko prezentuje już od wielu lat.

Zatrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, a tym samym unieruchomienie elektrowni to jest jak zarzynanie dojnej krowy, która jest matką żywicielką w tym regionie. Mało tego, ubytek energii elektrycznej spowodowałby zakłócenia w krajowym systemie zasilania. To jest tragedia w sensie gospodarczym i społecznym - powiedział Kimso.

Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.

W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie.

Kimso ocenił, że działania urzędników z Brukseli i decydentów z UE oraz TSUE pokazują, jak ci ludzie - jak mówił - są odrealnieni i odlegli od rzeczywistości.

To jest jakaś aberracja umysłowa tych decydentów. To są też działania polityczne, które mają służyć temu, by karać nas jako kraj. Jako związek mówimy to od dawna, a nie tylko od lutego, maja czy od kilku dni, gdy podano informacje o ewentualnych karach finansowych - mówił Kimso.