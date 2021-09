Sasin: Energetyka jądrowa przyczyni się do dywersyfikacji źródeł

„To kolejny etap transformacji krajowego sektora elektroenergetycznego, w kierunku tworzenia stabilnych i czystych źródeł energii” – powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl wicepremier Jacek Sasin, komentując porozumienie KGHM oraz firmy NuScale ws. budowy małych reaktorów jądrowych

KGHM i amerykańska firma NuScale podpisały porozumienie ws. budowy małych reaktorów jądrowych. Jak oświadczył prezes KGHM Marcin Chludziński, chodzi o co najmniej cztery jednostki NuScale, o mocy 77 MWe każda.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl Jacek Sasin:

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy w Polsce 12 modułowych reaktorów nuklearnych, to kolejny etap transformacji krajowego sektora elektroenergetycznego, w kierunku tworzenia stabilnych i czystych źródeł energii. Wspólna inwestycja KGHM oraz amerykańskiego NuScale jest zarówno impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, jak i źródłem najnowocześniejszych technologii dla krajowego przemysłu. Przedsięwzięcie wpisuje się w strategiczne cele rządu, jakimi są obniżka kosztów dla gospodarstw domowych, zielona transformacja oraz niezależność energetyczna Polski – powiedział.

Wicepremier Sasin zwrócił uwagę na fakt, że pierwsza elektrownia nuklearna ma rozpocząć pracę już w 2029 roku.

KGHM jest pierwszym podmiotem, który podejmuje realne działania na rzecz budowy reaktorów wykorzystujących energię jądrową. Zgodnie z założeniami pierwsza elektrownia nuklearna w Polsce ma rozpocząć pracę już w 2029 r. Najprawdopodobniej będzie to największa tego typu instalacja na świecie. Zastosowana technologia pomoże nie tylko zadbać o środowisko czy spełnić unijne cele klimatyczne, ale również przyczyni się do obniżenia kosztów prowadzenia biznesu przez spółkę. Plany KGHM obejmują również komercyjną produkcję energii, dzięki czemu przyczyni się do wsparcia zielonej transformacji Polski i obniżenia kosztów zużycia energii przez gospodarstwa domowe – mówił.