Naukowiec to dziś... superbohater!

Wizerunek naukowca się zmienia, to już częściej „superbohater”, niż ktoś zamknięty w laboratorium – mówiła Jolanta Szajbe z Politechniki Poznańskiej. Dodała, że dzięki takim wydarzeniom jak Noc Naukowców coraz więcej dzieci chciałoby związać swoją przyszłość z karierą naukową.

„Noc Naukowców odbędzie się w piątek już po raz 15. i rzeczywiście z roku na rok, po kolejnych edycjach, widzimy jak ten wizerunek naukowca się zmienia, jak coraz częściej dzieci mówią o tym, że chcą zostać naukowcami, że chcą związać swoją przyszłość z karierą naukową” – podkreśliła w rozmowie z PAP koordynatorka Nocy Naukowców w Poznaniu, Jolanta Szajbe z Politechniki Poznańskiej.

Jak mówiła, jedną z głównych idei Nocy Naukowców jest właśnie przełamywanie stereotypów, w których naukowiec jawi się jako „starszy pan z obłędem w oczach i fryzurą Einsteina”.

„Kiedy 15 lat temu rozpoczynaliśmy organizację Nocy Naukowców, to na początku ten wizerunek naukowca nie był idealny. To znaczy, mówiono, że to taka osoba bardziej zamknięta w sobie, że siedzi w laboratorium, coś robi, ale właściwie nie wiadomo czym ona się tam zajmuje. Widzimy jednak, jak z roku na rok ten wizerunek zaczął się zmieniać. Teraz, szczególnie po ostatnich edycjach, dzieci – ale także i młodzież – mówią, że chcą być naukowcami, że to jest ciekawa praca. Bardzo imponuje im też wpływ, jaki naukowcy mają na życie planety i to zarówno wpływ technologiczny, ale też bardzo podoba im się to, jak naukowcy tłumaczą zasady życia, jak tłumaczą psychologię, jak tłumaczą nauki społeczne” - zaznaczyła.

Dodała również, że z ankiet przeprowadzanych wśród uczestników Nocy Naukowców wynika, że ok. 90. proc. dzieci deklaruje, że chciałaby w przyszłości zostać naukowcem.

Szajbe pytana, jaki wpływ miała pandemia COVID-19 na popularyzację nauki i organizację Nocy Naukowców, podkreśliła, że w ub. roku organizacja wydarzenia była sporym wyzwaniem.

„W ub. roku początkowo przygotowywaliśmy imprezę stacjonarną i nagle szybko musieliśmy przestawić się na ten tryb on line, ale nasi naukowcy fantastycznie sobie z tym poradzili. To było tak naprawdę bardziej wyzwanie niż problem. Gdzieś przypadkowo ktoś rzucił hasło: będziemy razem ale w inny sposób – i to tak już później poszło. W ub. roku na stronach internetowych odwiedziło nas ok. 15 tys. osób, ale zakładamy, że rzeczywistych odbiorców było więcej” – mówiła.

„W tym roku organizacja wydarzenia to znowu było wyzwanie. Przyznam, że też mieliśmy dylemat w jakiej formie to zorganizować. Zdecydowaliśmy jednak, by w większości – ze względów bezpieczeństwa - zorganizować tę edycję on line. Tylko niektóre warsztaty i pokazy, ale na niewielką liczbę uczestników, odbędą się stacjonarne – i właśnie ze względów bezpieczeństwa będą to pokazy zamknięte dla szkół współpracujących z uczelniami. Natomiast na stronie internetowej Nocy Naukowców także będzie bardzo dużo atrakcji; sporo nowości, ale też trochę naszych +hitów+ z lat poprzednich. Podobnie jak w ub. roku prowadzone będzie także studio na żywo” – dodała.

Hasłem tegorocznej edycji będzie „SOS dla Ziemi”, zaś z plakatów promujących i zapowiadających wydarzenie na uczestników spogląda naukowiec przedstawiony jako superbohater. „Będziemy się skupiać na +ratowaniu planety+. Chcemy żeby dzieci poczuły się właśnie jak nasi naukowcy na grafice, czyli jak taki superbohater. Chcemy pokazać naukowca ratownika, kogoś kto naprawdę ratuje planetę” – wskazała.

Szajbe zaznaczyła, że wśród tematów, o jakich będą opowiadali naukowcy w trakcie tegorocznej edycji będzie m.in. tematyka działania szczepionek przeciw COVID-19 oraz tematy związane z ekologią. Królować będą również wykłady i eksperymenty, które – po raz kolejny już – będą udowadniać młodym ludziom, jak interesująca jest fizyka, czy chemia.

W tym roku w ramach Nocy Naukowców poznańskie uczelnie przygotowały łącznie ponad 130 filmów i wydarzeń. Swoje laboratoria w tę noc udostępnią zwiedzającym: Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a także Instytut Genetyki Człowieka PAN, oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN.

Szczegóły tegorocznej edycji Nocy Naukowców dostępne są na stronie internetowej www.poznan.nocnaukowcow.pl.

