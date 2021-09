Branża sportu, jako gromadząca dużą liczbę osób, zalicza się do największych poszkodowanych pandemią koronawirusa. Jej skutki widoczne są na całej długości łańcucha wartości – zarówno w jego amatorskiej, jak i profesjonalnej części – czytamy w najnowszym raporcie Pekao S.A., analizującym świat sportu i basketu w dobie Covid-19. Wzięcie przez jego autorów pod lupę tej dyscypliny sportu nie jest przypadkowe. Bank od maja 2021 r. jest bowiem sponsorem polskiej koszykówki

Sport jest zdecydowanie najważniejszym obszarem działalności sponsoringowej

Przykładowo tylko w 2020 roku w Europie przyciągnął on aż ponad ¾ łącznych wydatków na ten cel. Jest to pokłosie m.in. wartości, których sport jest nośnikiem. Do najważniejszych z nich można zaliczyć rywalizację w duchu fair play, konsekwencję w dążeniu do celu oraz stawianie czoła własnym słabościom. Są one niezwykle uniwersalne i charakteryzują działalność większości firm. Poza tym sport jest źródłem silnych emocji, co sponsorzy również chętnie wykorzystują w aktywnościach marketingowych, skierowanych do swoich klientów.

Jak wskazują dane Europejskiego Stowarzyszenia Sponsoringu pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno także na tym rynku – łączna wartość wydatków sponsoringowych na Starym Kontynencie zmalała w 2020 roku aż o 23% r/r. Część firm, borykając się ze skutkami kryzysu, ograniczała swoje wydatki marketingowe i nie przedłużała dotychczasowych umów sponsoringowych bądź zmniejszała ich zakres, a co za tym idzie również wartość.

Z drugiej jednak strony wpływy branży sportowej z tytułu umów sponsoringowych nie uległy w minionym roku tak dużemu obniżeniu – wg wspomnianej organizacji zmalały one jedynie o 9% r/r (vs. dramatyczny, blisko 75% spadek w pozostałych obszarach, głównie w kulturze i rozrywce). Blisko połowę wydatków sponsoringowych w Europie (49% łącznej wartości, czy też ponad 60% wydatków na sam sport) pochłania piłka nożna. Drugim, rosnącym szybko w siłę obszarem ich koncentracji jest e-sport, który w 2020 roku odpowiadał za około 12% łącznej wartości rynku sponsoringu na Starym Kontynencie. Koszykówka, wraz z piłką ręczną oraz rugby jest natomiast tą dyscypliną sportową, która sięga po największy kawałek pozostałej części sponsoringowego „tortu”. Zaangażowanie się na jej rzecz największych polskich firm (w tym banku Pekao S.A.), co z pewnością wpłynie pozytywnie na poziom krajowych rozgrywek, jest ważnym krokiem w kierunku odzyskiwania przez koszykówkę popularności, jaką cieszyła się w latach 90- tych XX wieku wśród polskich kibiców.

Polski basket znajduje się bowiem na fali wznoszącej. Na ostatnich mistrzostwach świata polska reprezentacja, która uczestniczyła w nich po raz pierwszy od 50 lat, uplasowała się na 8. miejscu, co było jednym z największych sukcesów polskiej koszykówki w historii i wynikiem nieosiągalnym w ostatnich dekadach m.in. dla dużo popularniejszej reprezentacji futbolowej. W roku olimpijskim kolejnych emocji i radości dostarczyła polskim kibicom reprezentacja kraju w koszykówce 3x3, która najpierw zakwalifikowała się do turnieju finałowego igrzysk w Tokio, by we wrześniu sięgnąć po historyczny brązowy medal mistrzostw Europy. Sukcesy te potencjalnie mogą stanowić podwaliny pod ponowny wzrost popularności koszykówki w naszym kraju, który nie będzie jednak możliwy bez silniejszego zaangażowania całej społeczności koszykówki w Polsce, jak również sponsorów.

Autorami raportu „Świat sportu i basketu w dobie Covid-19” są Piotr Bartkiewicz, Krzysztof Mrówczyński i Kamil Zduniuk z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Pekao S.A.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao SA”.