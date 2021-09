Gra Star Citizen kosztowała 1,5 mld zł! Droższych nie ma

Star Citizen to gra, obok której nie da się przejść obojętnie. Na produkcję fani wydali więcej niż 386 mln dol. w okresie ponad 9 lat. Produkt będzie może przetestować, zanim wejdzie na rynek. Jest się czym ekscytować – czytamy na portalu polygamia.pl

Początkowo Star Citizen miał być symulatorem przeznaczonym do szkolenia astronautów. Temat wcale nie jest tak łatwy do zrealizowania, jakby można by sądzić. Zawód astronauty to w końcu nie ogrodnictwo czy prowadzenie samochodu, jest o wiele bardziej skomplikowany.

Jak czytamy, twórcy gry skierowali do powstałej przez lata społeczności prośby o wsparcie finansowe, aby móc rozwijać grę zapewniając jej najwyższy poziom i efekty. Zbiórka przez internet okazała się skutecznym pomysłem na zgromadzenie środków, a budżetu Cloud Imperium Games mogłoby pozazdrościć niejedno studio.

Ogromny budżet pozwolił na zatrudnienie prawdziwych aktorów. I to nie byle jakich. Są to m.in. Mark Hamill, czyli Luke Skywalker; Henry Cavill znany z roli Supermana czy Geralta w serialu Wiedźmin Netflixa, oraz Gary Oldman. Tego ostatniego zdecydowanie nie trzeba nikomu przedstawiać, a spis jego dorobku artystycznego to temat na książkę – czytamy na polygamia.pl.

Cloud Imperium Games regularnie daje do przetestowania różne tryby i sekwencje gry. Warto testować samemu. Po stworzeniu i zalogowaniu się na konto w serwisie gry, należy wpisać kod SHOWDOWN2021 i pobrać program, który umożliwi zabawę - informuje polygamia.pl.

Nadal nie wiadomo jednak, kiedy będzie premiera gry w pełnej wersji.

polygamia.pl/mt

