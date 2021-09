PGNiG kupił INEOS E&P Norge, której gaz popłynie Baltic Pipe

Zarząd PGNiG informuje, że dnia 24 września 2021 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające oraz warunki przejęcia kontroli dotyczące umowy zakupu przez PGNiG UN przedsiębiorstwa INEOS E_P Norge AS od Grupy INEOS

Szacowane rozliczenie z tytułu transakcji wyniesie ok. 323 miliony dolarów amerykańskich. Wynika to z pomniejszenia umownej ceny nabycia o dochody uzyskane przez IEPN w okresie od daty efektywnej transakcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia przejęcia kontroli operacyjnej przez PGNiG UN nad IEPN. Rozliczenie transakcji nabycia przedsiębiorstwa IEPN przez PGNiG UN nastąpi 30 września 2021 roku.

PGNiG kolejny raz pokazuje, że potrafi konkurować na rynku międzynarodowym. Duży sukces. Spółka przejmuje 21 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Gratuluję prezesowi Pawłowi Majewskiemu - napisał szef MAP Jacek Sasin na Twitterze.

Ormen Lange - jedno z dwóch największych aktywów na Norweskim Szelfie

Zakup pozwoli polskiemu przedsiębiorstwu realizować strategiczne cele z zakresu wydobycia i przesyłu gazu ziemnego. Jak czytamy na stronie biznesalert.pl, Norweskie władze wydały zgodę na zakup przez PGNiG Upstream Norway wszystkich aktywów INEOS E&P Norge, obejmujących m.in. udziały w 21 koncesjach. […] Szacowana kwota rozliczenia z tytułu transakcji wyniesie ok. 323 mln dolarów (ok. 1,27 mld zł) wobec pierwotnej ceny 615 mln dolarów dla umownej daty transakcji 1 stycznia 2021 roku.

To bardzo korzystna transakcja, która pokazuje kompetencje PGNiG w zakresie inwestycji na rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Zakup koncesji INEOS E&P Norge pozwala nam osiągnąć jeden ze strategicznych celów w zakresie bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu, a jednocześnie poszerza nasz portfel o perspektywiczne aktywa o wysokiej rentowności – powiedział szef PGNiG Paweł Majewski.

Wśród kupionych koncesji są m.in. złoża już obecnie eksploatowane: Ormen Lange (14 proc.), Marulk (30 proc.) czy Alve (15 proc.). Najważniejszym aktywem jest Ormen Lange – jest to drugie największe złoże gazu na Norweskim Szelfie. Dzięki transakcji zakupu PGNiG Upstream Norway obejmuje 8,2 proc. udziałów w terminalu gazu ziemnego Nyhamna.

PAP/biznesalert.pl//mt

Czytaj też: PGNiG kupuje aktywa norweskiej firmy wydobywczej INEOS E&P Norge AS